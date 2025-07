De “Guzmán” para el mundo

Clarissa Franco Galindo prepara las que han sido llamadas “las mejores palanquetas del país”. Vive en Ciudad Guzmán e inició su negocio hace 22 años cuando se dio cuenta que el dulce era muy requerido por vecinos de su lugar de origen.“Me puse a investigar por todos lados cómo se hacía y saqué mi propia receta, daban clases en el seguro, a un lado de los templos, con amistades y me puse a indagar y claro que es una receta secreta, yo defino mis palanquetas como las más ricas y lo pueda comprobar cualquier persona que quiera probarlas…” afirmó.Las palanquetas “Clarissa” fueron en principio de nuez, pero con el paso del tiempo incorporaron las de piñón y nuez de macadamia, además de ofertar en su negocio el ponche de granada y el rompope de sabores.UN GRAN RECONOCIMIENTOPero el éxito mayor que obtuvo Franco Galindo fue en el 2009, cuando concursó para el récord Guiness a la palanqueta de nuez más grande del mundo; los organizadores no le confirmaron finalmente sobre su elaboración, pero como Clarissa ya tenía el compromiso con autoridades estatales y municipales, pero sobre todo con sus vecinos y amigos, realizó el dulce que midió dos metros y medio de diámetro y para ello utilizó 50 kilogramos de nuez, 50 kilos de azúcar y 50 litros de leche.A la fecha no se tiene registro de que se haya elaborado otra palanqueta de nuez de las mismas dimensiones. La elaboración estuvo a cargo de Clarissa y su esposo, quienes durante seis horas consecutivas prepararon el dulce en tres casos, repartiéndolo luego entre los asistentes que gustosos participaron de tan sonado evento.Las palanquetas “Clarissa” pueden encontrarse en Ciudad Guzmán, pero también en Guadalajara donde son distribuidas en algunas pastelerías y otros negocios. Pero los sueños de Clarissa Franco y su familia van más allá: que la palanqueta se venda en todo el país.“Por el momento no me interesa ni que se vaya al extranjero, yo lo que quiero es que sea conocida en todo México y con apoyos y todo vamos a lograrlo, yo pienso dedicarme a esto toda la vida” concluyóLA HISTORIA:Uno de los dulces tradicionales de Jalisco es la Palanqueta, originaria de Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán), está hecha a base de nuez, leche y azúcar, algunas incluyen variantes como la canela o la vainilla. Derivadas de esta se encuentran las elaboradas con cacahuate o con pepitas de calabaza.Existen varias versiones del orígen de la palanqueta. Algunos sugieren que la receta original es española con influencias moras, como la del mazapán; otros, creen que proviene de cocinas francesas; otra versión la da el cronista de Ciudad Guzmán, Fernando González Castolo, que establece que surge de la unión de dos culturas, los españoles que trajeron este fruto y comenzaron a cultivarlo en sitios propicios como Amacueca, y la creatividad de las mujeres locales que inventaron la cubierta de nuez o “palanqueta”.Actualmente este producto forma parte del listado de dulces típicos de Zapotlán, y es un dulce que identifica al oriundo de esa región.ELABORACIÓN:Se pone al fuego la leche, azúcar y canela, la tradición dicta que en un cazo de cobre, cuando está a punto de caramelo se agrega la nuez, se mueve constantemente con una cuchara de madera, cuando está rendida se vacía con la misma cuchara en papel de aluminio o encerado, formando planchas redondas más o menos iguales.

DATOS:Se elabora de nuez, leche y azúcar, con variantes de vainilla o canela.

Dicen los enterados que los locales prefieren las palanquetas que se venden en los kiosquitos del centro.

La palabra palanqueta es un híbrido derivado del nahuatl “papaquili” que significa feliz o alegre.

La palanqueta más grande que se ha hecho midió dos metros con 37 centímetros de diámetro.

Desde 1824 ostenta la categoría de ciudad. El 9 de enero de 1997, se publica el decreto que aprueba el cambio de nombre del municipio de Ciudad Guzmán por el de Zapotlán el Grande.

