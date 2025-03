En Guadalajara y Zapopan contratan a los peores bancos

La empresa BBVA Bancomer S.A. es la que más denuncias tiene ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por incumplimientos de contrato. Aun así, logró acuerdos millonarios con los municipios más importantes de Jalisco, Guadalajara y Zapopan. Tal y como lo publicó este medio de comunicación en su edición del pasado lunes, durante el 2017, este tipo de quejas aumentaron en un 22 por ciento a nivel nacional, y en el Estado, las cuentas resultaron las mismas.

Los consorcios bancarios más señalados por los usuarios fueron BBVA Bancomer, Banco Mercantil del Norte y HSBC S.A.; y a pesar de ello, Bancomer y HSBC lograron hacer negocio con el dinero de las arcas municipales más cuantiosas.

Zapopan y Guadalajara renovaron contratos con las empresas señaladas por incumplimiento de contrato, por pagos automáticos mal realizados, cobros no reconocidos y comisiones, cobros no reconocidos de impuestos y transferencias no aplicadas.

Es decir, desde su llegada, la administración tapatía había sido incapaz por regularizar gran parte de los bienes materiales del municipio, tampoco estaba registrada la pérdida financiera de dichos bienes muebles. Y no sabían cuántos edificios o terrenos habían sido de baja.

GUADALAJARA, CON EL PIE IZQUIERDO

Recién llegado el actual presidente municipal, Enrique Alfaro Ramírez, renovó un contrato de préstamo con la empresa BBVA Bancomer (la empresa que menos cumple contratos). En un documento al que tuvo acceso este medio de comunicación, se especifica que a la llegada del primer edil, tanto él, como su tesorero accedieron al convenio.

En el documento se hace mención a una falta de liquides: “La gestión administrativa del Municipio en el ejercicio 2016 se vio afectada en su liquidez, principalmente por la aplicación de recursos al pago de dos créditos bancarios a largo plazo, garantizados con las participaciones que percibe el municipio y los intereses correspondientes”. Y a pesar de ello, se reestructuró la deuda.

En dicho acuerdo se hace mención también al incumplimiento de algunos lineamientos estipulados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), entre los que resaltan:

a) No han sido conciliadas las existencias de los bienes muebles, inmuebles e intangibles del ente público y sus valores, determinadas como resultado de un inventario físico contra los registrados en la contabilidad a esa misma fecha. En su caso y en su momento, el resultado de la conciliación física-contable de dichos bienes se reconocerán afectando las cuentas correspondientes al rubro 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores y a la cuenta del grupo Activo No Circulante correspondiente. Las diferencias posteriores que se obtengan como resultado de dicha conciliación física-contable, se reconocerán afectando las cuentas correspondientes al rubro 3.2.3 Revalúos y a la cuenta del grupo Activo No Circulante correspondiente.

b) No está registrada contablemente la depreciación de los bienes muebles e inmuebles capitalizados, ni la amortización de los activos intangibles, en virtud de lo mencionado en el inciso anterior y a que no se les ha asignado una vida útil estimada a los activos.

c) No se han aplicado las disposiciones establecidas en el acuerdo emitido por el COÑAC bajo el título: “Lineamientos que deberán observarlos entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos”, por lo que contablemente no se ha reconocido el efecto inicial de los recursos públicos otorgados por el municipio a los fideicomisos o contratos análogos, desde su creación, así como, en su caso, los activos adquiridos, o los gastos efectuados con los mismos.

d) No se han contabilizado las bajas de bienes muebles e inmuebles que previamente habían sido registrados como activos no circulantes.

e) No se tienen registradas provisiones de pasivo derivadas de contingencias.

Es decir, desde su llegada, la administración tapatía había sido incapaz por regularizar gran parte de los bienes materiales del municipio, tampoco estaba registrada la pérdida financiera de dichos bienes muebles. Y no sabían cuántos edificios o terrenos habían sido de baja.

ZAPOPAN, EN LAS MISMAS

Para Zapopan la administración tampoco había sido fácil. Las notas de los estados financieros que se consiguieron mediante su organismo de transparencia, apuntaban el problema financiero del municipio. No obstante, también habrían realizado fuertes convenios económicos con los dos bancos señalados.

En el documento, los administradores advertían sobre el “efectivo y equivalentes” realizados directamente con las instituciones bancarias que ascendía a mil 467 millones 016 mil 564 pesos. Los cuales, podrían ser utilizados para cubrir sus compromisos, sin embargo, aún estaban catalogados como objeto por cobrar.

A diferencia de Guadalajara, Zapopan tenía más organización en sus arcas. La ex Villa Maicera posee un registro bastante puntual de a cuánto asciende su patrimonio en lo que respecta a los bienes inmuebles, y dicha información se confirmó mediante el documento notariado en cuestión.

PARA SABER

Parte de los contratos realizados con las entidades bancarias es considerado información semi confidencial, por lo que las estipulaciones exactas de los acuerdos son únicamente del conocimiento de las administraciones municipales y los contratistas.

CIFRA

Mil 997 millones de pesos son las pérdidas reclamadas por los usuarios de instituciones bancarias tan sólo por operaciones realizadas sin su consentimiento.

DATO

En lo que va del año, este tipo de quejas aumentaron 22 por ciento a nivel nacional, y la Condusef ha dado a conocer la información sin mitigar los daños. Pues en muchos de los casos, carece de competencia para actuar.

APUNTE

La semana pasada se dio a conocer que BBVA Bancomer, S.A es la institución bancaria que menos cumple con sus propios contratos; asimismo, es la que más investigaciones tiene en su contra por ese concepto ante la Condusef.