El SIAPA debe presentar plan de trabajo para renovar la añeja red hidráulica

Al Congreso del Estado siguen llegando quejas de colonias que denuncian que reciben agua turbia de parte del SIAPA y no están en el listado recién aprobado de 51 colonias que recibirán descuento del 50% por un lapso de tres meses.

Sin embargo, en entrevistas por separado, diputadas del PAN y de Morena señalaron que el SIAPA debe ir al fondo del problema y garantizar que en el futuro no seguirán abasteciendo a los domicilios agua de mala calidad.

La diputada del PAN, Mirelle Montes Agredano, explicó que el propio SIAPA reconoció el problema, pero ahora debe dar el siguiente paso, que es renovar la red hidráulica más añeja en ciertas zonas de la ciudad.

“Necesitamos reforzar estos mecanismos, que el SIAPA sí cuente con mayor recurso, porque este problema, no es de ahorita y necesitamos juntos entrarle al problema de fondo. Lo que hicimos con el tema de los descuentos fue para aminorar un poco el daño que ya se les había ocasionado a las familias del Área Metropolitana, un problema que la autoridad ya confirmó que sí existe. Antes no se comentaba, nada más se pateaba el bote y ahora que ya tenemos el problema visibilizado, hay que actuar”, precisó.

La diputa de Morena, Ángela Gómez Ponce, planteó que el director del SIAPA, Carlos Torres Lugo, debe presentar un proyecto de trabajo de cara a la aprobación del Presupuesto de Egresos 2024 del gobierno de Jalisco, para incluir un programa de renovación de tuberías que abastecen a los domicilios y a los negocios.

Aclaró que tampoco se trata de autorizarle más dinero al SIAPA el año siguiente y que luego destinen el recurso a crear plazas laborales o darse incrementos salariales. Todo debe ser con base en un programa de trabajo.

“Lo real es que la red de tuberías del SIAPA es obsoleta. Esa red incluso lo ha reconocido el director del SIAPA aquí en la glosa, que esa red tiene que ser cambiada, pero pues ¿cuándo?. Así llevamos ya años ¿no?”, enfatizó.

La representante morenista Leticia Pérez Rodríguez, dijo que la exigencia al SIAPA es sencilla: debe garantizar que dará agua potable todo el tiempo a todos los usuarios.

“Parte de lo que me han dicho es de la colonia Artesanos, de Santa Tere, incluso de Providencia, por acá por la zona de San Juan Bosco, pues tienen agua turbia, sale el agua amarilla y el problema no es tanto el cobro, bueno, sí lo es, pero además, que no se garantiza que esa agua sea saludable, como está amarilla, no sabemos si trae contaminantes o si va a afectar a la salud de los ciudadanos”, dijo.

El tema de la red hidráulica vieja y la mala calidad del agua se seguirá abordando en las siguientes sesiones del Congreso local, sobre todo cuando se discuta la autorización del Presupuesto de Egresos estatal para 2024.