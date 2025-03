Abren cursos de verano gratuitos para que adolescentes aprendan inglés

Aprender inglés como segundo idioma ayuda a los adolescentes en su desarrollo de habilidades, adquieren ventajas competitivas para el mercado laboral y facilita su paso por la vida académica, beneficios que el programa “Recrea Inglés, Summer Camp”, quiere potencializar durante las vacaciones de verano de los estudiantes de secundaria y bachillerato.



La Secretaría de Educación Jalisco, a través de la Dirección de Programas Estratégicos que encabeza Nadia Soto Chávez, emprenden este campamento de verano intensivo en el Área Metropolitana, durante tres semanas en 15 sedes distribuidas en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, El Salto, Tlaquepaque y Tlajomulco se llevará a cabo este curso de verano.



Señala Nadia Soto que hay dos horarios para tomar las clases, de 8:00 a 11:00 horas y de 11:00 a 14:00 horas, cada sede tiene entre 14 y 16 grupos con capacidad de 25 estudiantes en cada uno, por lo que hay suficientes vacantes para quienes deseen inscribirse, además, de que es totalmente gratuito y no se les pide la compra de material o cualquier objeto para participar en las clases.



Este campamento de verano se recomienda que sea tomado por estudiantes que van a ingresar a primero de secundaria o para quienes pasan al bachillerato.



“Conviene muchísimo que estos estudiantes se inscriban a estos cursos de verano para que puedan tener las bases del idioma y, ahora que inician la secundaria, en donde tenemos oficialmente clases de inglés, ellos se sientan cómodos, seguros. Recrea Inglés, será este complemento a las horas que regularmente cursan ellos en la escuela”, explica Nadia Soto.



“En el caso de estudiantes que todavía no están en edad para acceder al sector laboral, el hecho de dominar un segundo idioma les abre oportunidades académicas, si te piden una investigación, un ensayo o cualquier trabajo, la mayor cantidad de información la vamos a encontrar en el idioma inglés y si tú eres un estudiante que ya está próximo a acceder al sector laboral, pues está comprobado que un trabajador que domina el idioma tiene posibilidad de ganar hasta cuatro veces más que alguien que no lo domina”, añade.



Para inscribir a un estudiante a este campamento de verano, es necesario tener a la mano su CURP, ingresar a la página de internet: recrea.jalisco.gob.mx/recrea-ingles, en el apartado pre-registro descargar la carta compromiso, llenar la información que se solicita y adjuntarla en un enlace que ahí mismo aparece, es todo el trámite.



Las sedes:



Guadalajara



CONALEP Isla Salomón 2553, colonia Jardines del Sur

CONALEP Avenida Prolongación Patria s.n., colonia Rancho Nuevo

CECyTEJ Sor Juana Inés de la Cruz s.n., El Zalate



El Salto



CECyTEJ Plantel El Salto Prolongación Hidalgo 1000, colonia San José del Castillo



Tlaquepaque



COBAEJ 5 Camino Real de Colima 3815, colonia Balcones de Santa María

COBAEJ 8 Camino a la Piedrera 87, colonia Álvaro Obregón



Tlajomulco



CECyTEJ Carretera a San isidro Mazatepec km 3.2, colonia Santa Cruz de las Flores

CECyTEJ Boulevard Granada 167, Fraccionamiento Chulavista 8va etapa

CECyTEJ Boulevard Tegucigalpa s.n., Fraccionamiento Hacienda Santa Fe



Tonalá



COBAEJ 1 Antonio Caso 199, colonia Basilio Vadillo

COBAEJ 8 Tlajomulco de Zúñiga 33, colonia Jalisco 4ta sección



Zapopan



CONALEP Felipe Ruvalcaba s.n., colonia Paseos del Sol

CONALEP Francisco Villa s. n., colonia Loma Bonita Ejidal

CECyTEJ Camino a Tesistán La Magdalena 500, colonia La Magdalena

CECyTEJ Venida de las Torres 701, colonia Santa Margarita

