Denunciarán a Lemus y Frangie ante Fiscalía Anticorrupción por posible desfalco al Ayuntamiento de Zapopan

Un caso de desfalco como el del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), tiene que sancionarse en el Ayuntamiento de Zapopan, donde se hizo una inversión de 301 millones de pesos en 2019, en el Invest Bank, que luego cambió su nombre por banco Accendo que desde 2021 está en vías de liquidación, esto sucedió en la Administración de Pablo Lemus Navarro.

El regidor de Morena en Zapopan, Alejandro Puerto Covarrubias, informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, por ese caso, que se difundió en la sesión del pleno del Ayuntamiento, la semana pasada.

“En algunos casos, el dinero -algunos gobiernos- alcanzaron a sacarlo a tiempo, es el caso de la Ciudad de México, sin embargo, en Zapopan eso no sucede y lo que estamos denunciando son varios ilícitos. El primero de ellos es que se haya hecho una inversión tan grande, si desde 2018 existía información de que este banco no era confiable, que una calificadora que también evalúa las finanzas de Zapopan, ya había advertido que no era rentable invertir aquí, que era riesgoso, ¿por qué decidieron hacerlo?”, se preguntó el edil.

Otro caso a investigar, es “¿quién dio la instrucción de invertir ese dinero?, porque estamos hablando que es dinero que se recauda vía impuestos y no le pertenece ni al alcalde, ni le pertenece a nadie, es dinero de la gente y en tercer lugar ¿quién autoriza esta inversión?, esto es muy grave”, expresó.

El edil de oposición señaló que se pedirá también a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal, que se investiguen los ingresos económicos del ex alcalde Pablo Lemus y del actual presidente municipal, Juan José Frangie, para detectar si se beneficiaron de recibir algún dinero a cambio de haber realizado es inversión.

“Queremos que paguen los verdaderos culpables. Si bien, yo tengo conocimiento que la tesorera y el encargado de Administración, es decir, Adriana Romo y Edmundo Amutio, tienen un proceso de investigación en la Contraloría y también creo que debe turnarse su expediente ante la Fiscalía Anticorrupción para determinar si no hubo contubernio con la institución financiera en la que invirtieron ese dinero”, señaló.

Tienen que investigar a Pablo Lemus Navarro, porque él era el alcalde cuando se hizo la inversión y al propio alcalde actual, Juan José Frangie, porque él era jefe de gabinete y ambos tenían conocimiento de este tema, afirmó.

Alejandro Puerto precisó que si el Ayuntamiento llegara a recuperar algo de la inversión, sería un máximo de 10%, esto es, 30 millones de los 301 millones de pesos, lo que causará una pérdida millonaria al erario de Zapopan