Acusa “Chema” Martínez censura en su contra

Frente a las oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), el diputado José María “Chema” Martínez manifiesta su inconformidad ante las medidas cautelares que le impusieron ante presuntos actos anticipados de campaña; le pide al propio Instituto que no se preste al “juego sucio” que, acusa, desde el poder intenta limitar la libertad de expresión; y adelanta presentará diversas denuncias, entre ellas al Senador Clemente Castañeda por actos anticipados de campaña.



“Chema” Martínez señala que el propio IEPC le deslinda de las 41 bardas que aparecieron en diferentes puntos del Área Metropolitana en las que se hacía promoción de su nombre y que fueron denunciadas por Movimiento Ciudadano (MC) y provocaron las medidas cautelares, sin embargo, presentó un deslinde de responsabilidad el 23 de mayo; posteriormente, el Instituto Electoral no lo culpa, pero sí le dictan medidas cautelares que considera atentan contra la libertad de expresión.



“Medida cautelar excesiva. El mismo partido MC no solicita ninguna medida cautelar que tenga que ver con vedar la libertad de expresión ni tampoco con limitar las reuniones de diferentes expresiones en Jalisco, no sólo con motivo de ‘Chema’ Martínez, sino que el IEPC de forma oficiosa, sin que nadie lo haya solicitado, pretende inhibir cualquier tipo de expresión o reunión que tenga que ver con un partido distinto a MC, es más, esta circunstancia es inédita, ni el propio INE se atrevió a tanto”, expresa “Chema” Martínez.



“El IEPC se presta a un juego sucio del partido MC. No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que el IEPC se siga prestando al juego sucio del partido del gobierno, esta circunstancia merece esta atención, esta denuncia porque estaremos pendientes que cumpla la expectativa”, añade.



En cuanto a las denuncias que presentará, una va contra Clemente Castañeda por actos anticipados de campaña, ocurrido el pasado 5 de mayo cuando acudió al municipio de Autlán de Navarro y en este sitio expresó: “Cuando me preguntan si quiero ser gobernador, pues digo abiertamente que sí, porque hay que responder con honestidad, si me ayuda Autlán, si me ayudan los distintos municipios de la región, si quiere MC y si quiere la gente de Jalisco, no solamente seré candidato sino gobernador en la elección de 2024”, lo que considera “Chema” Martínez como acto anticipado.



“El Senador Castañeda afirma que estará en las boletas. Hay tres elementos importantes para determinar, según el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral, para determinar un acto anticipado: puesto, fecha y marca, circunstancias que el propio Clemente afirma que va a ser candidato a gobernador, que va a ser gobernador, que va a estar en la boleta en el 2024 y, además, les pide su apoyo a la gente de Autlán, es decir, les está pidiendo su voto”, acusa.



Otra denuncia más la presentará por ataques en su contra, aparecieron otras bardas pintadas en las que se le señala como “peligro para Jalisco”, además, se están realizando llamadas a los hogares en las que se escucha una grabación en la que piden detenerlo, misma que se puede escuchar al marcar el número 3341712793.



“José María ‘Chema’ Martínez es como AMLO: un peligro para Jalisco. No permitamos que la 4T y López Obrador lleguen a Jalisco de la mano de ‘Chema’ Martínez. Defendamos a Jalisco de Morena y de ‘Chema’ Martínez”, se escucha en la grabación.

