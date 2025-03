El alcalde de Zapopan plantea "ir a fondo" para mejorar el servicio que otorga el SIAPA a los usuarios

Ante los problemas por las inundaciones que afectan a decenas de colonias y por el abasto de agua turbia a cientos de hogares, es evidente que “el SIAPA está rebasado”, admitió el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade.

“Yo te voy a dar mi diagnóstico como presidente municipal de Zapopan, el SIAPA está rebasado. Son demasiados los problemas que tiene el SIAPA desde hace tiempo y obviamente, se siguen arrastrando muchísimos (conflictos) y se tienen que buscar soluciones de fondo. Yo te lo diría como parte que somos de la Junta de Gobierno del SIAPA, yo te diría que hay que meterse de fondo, no hay dinero que te alcance, entonces, tenemos que buscar fórmulas para poderlo realizar”, expresó.

Incluso, dijo que podría diseñarse un fideicomiso como el que creó el Gobierno de Jalisco para rehabilitar escuelas públicas de educación básica. Ese dinero salió de la aportación del impuesto de nómina que pagan los empresarios.

En entrevista, el presidente municipal de Zapopan explicó que es delicado el problema del agua turbia que se abastece en algunas zonas de la ciudad, ya que las familias están molestas porque no pueden lavar su ropa o los trastes, porque el agua sale de las llaves de color amarillento.

En tono de autocrítica, dijo que, si por él fuera, el SIAPA no solo debería dar 50% de descuento a las colonias donde no hay agua limpia, sino de plano, no cobrar por el servicio.

“Si fuera Frangie no les cobraba nada (risas). La verdad, no, es que no puedes cobrar a la mitad. Yo creo que, si tu no estás dando un servicio como debe de ser, mejor quítalo, o no cobres en ese tiempo, en el momento que está llegando la calidad del agua sucia. A final de cuentas, bajar a 50%...ayer me decían que hay gente que no se puede bañar, que no puede lavar los trastes con esa agua, entonces, pagar 50% no es solución, eso tiene enojada a la ciudadanía. Yo si fuera mi decisión, yo no la cobraba”, afirmó.

El SIAPA está a cargo del gobierno de Jalisco y los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, tiene -cada uno- un asiento en la Junta de Gobierno del organismo operador.

Frangie dijo que hasta ahora no hay un plan o programa estratégico para resolver de raíz el problema del agua turbia y las inundaciones crónicas que padece la ciudad.

Confió en que, tras concluir el temporal, los cuatro ayuntamientos y el gobernador puedan reunirse para abordar el tema, en el entendido que se requiere una inversión millonaria para renovar la red hidráulica y que el problema no se resolverá de un día para otro.

Una parte importante de la red hidráulica que opera el SIAPA tiene una antigüedad superior a los 40 años y hay tuberías más añejas.