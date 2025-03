Pacificar Tlajomulco construyendo comunidad: Adriana Medina

Con más de 20 años en el servicio público, Adriana Medina Ortiz busca figurar como uno de los perfiles del alfarismo en Jalisco.



Sus aspiraciones apuntan a Tlajomulco, lugar donde nació y es cuna del movimiento que hoy gobierna el Estado; es en este mismo municipio donde trabaja como Coordinadora General de Construcción de Comunidad, cargo que desempeña desde 2021 y en el que, dice, trabaja para pacificar sus comunidades.



La coordinación que encabeza tiene a su cargo 14 direcciones, entre ellas, las de Política Social, de Participación Ciudadana, de Agencias y Delegaciones, de Educación, y la de Cultura; afirma estar convencida que, a través de la educación, cultura y apropiación del espacio público, se acorta el campo de acción de la delincuencia.



Tlajomulco atraviesa por una seria crisis de inseguridad, prueba de ello fue el atentado con minas terrestres ocurrido el 12 de julio de este 2023 en el que murieron seis personas y 15 más resultaron heridas.



La Crónica: ¿Cómo ha ayudado desde su coordinación a pacificar al municipio?



Adriana Medina Ortiz: Con la pandemia la gente ya no salía, eso derivó en aumento de la delincuencia. Empezamos a meternos a las colonias. Un ejemplo es Lomas del Mirador, antes lucía abandonado, nadie salía, hicimos una unidad deportiva, los mismos vecinos comenzaron a participar, los delincuentes se comenzaron a ir a otros fraccionamientos, esas etapas ya no hay tanta delincuencia, se ha logrado subsanar en un 80 por ciento el tema de la inseguridad.



LC: Y en la colonia Larios, donde ocurrió el atentado con explosivos, ¿qué trabajo se ha hecho?



AMO: Ahí no tenemos tanta participación, ahora con lo de las explosiones vamos a necesitar entrar, pero de la misma manera, hacer actividades culturales, deportivas, que la gente pierda el miedo, genere confianza para que pueda salir a la calle.



Adriana Medina se ha desempeñado como diputada local y federal, además, ha trabajado en campo para generar estructura para Movimiento Ciudadano (MC), creó y fue dirigente de Mujeres en Movimiento, agrupación que está conformada por más de 10 mil mujeres de todo Jalisco, según señala.



LC: Tiene más de 20 años en el servicio público, ¿siempre se ha manejado con un perfil bajo?



AMO: A lo mejor por los puestos en los que estaba era como más tranquila, pero siempre he estado en el tema político, en toda la estructura política. Ahora estoy más visible por la coordinación y todas las áreas que representa.



En trascendidos y grilla política se ha señalado a Adriana Medina como la favorita del actual alcalde de Tlajomulco Salvador Zamora para que dé continuidad al proyecto político, sin embargo, existen otros perfiles que también han dado a conocer su interés, uno de ellos es el diputado local por MC Gerardo Quirino.



LC: ¿Qué piensa del diputado Gerardo Quirino?



AMO: Es amigo (…) lo conozco de hace varios años, antes estaba en otro proyecto político, pero siempre ha habido respeto mutuo.



LC: Él ya levantó la mano por Tlajomulco, ¿Usted?



AMO: También, la levanté desde hace tres años.



LC: ¿Qué le impediría ser la candidata?



AMO: Impedimento no le veo. Es más bien esperar los tiempos que marque el partido, que marque la ley electoral, pero impedimentos no le vería.



En el Congreso de Jalisco recientemente se aprobó una reforma electoral con la que se pretende dar más participación a las mujeres en los municipios con mayor población del Estado y donde se tenga competitividad, afirma Adriana Medina que esta ley impulsada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez le favorecerá.