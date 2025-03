Jalisco no repartirá los libros de texto gratuitos hasta que amparo se resuelva: Alfaro

En Jalisco no se repartirán los libros de texto gratuitos para los estudiantes de primaria y secundaria mientras no se resuelva el litigio que impide su dispersión, afirma el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

“El tema de fondo es que hay una disputa legal, mientras eso no se resuelva tenemos que trabajar con lo que tenemos y Jalisco tiene el mejor sistema de enseñanza virtual y las mejores herramientas digitales para educar a nuestros niños, estamos tranquilos”, señala.



Al inicio del ciclo escolar está fijado a iniciar el próximo 28 de agosto, en caso de que se llegue la fecha y no se haya resuelto el problema legal en el que están los libros, en Jalisco se iniciará apoyados con el material propio que se ha creado a través del programa Recrea.



“Nosotros tenemos las herramientas para que eso no afecte ningún proceso de enseñanza y aprendizaje en Jalisco, porque nos preparamos bien, la Red Jalisco está terminada, porque tenemos Recrea Digital, tenemos las herramientas para que los libros de texto no sean un insumo sin el cual no se pueda trabajar, estamos preparados para una eventualidad, pero no es un tema que tenga que ver con nosotros”, afirma Alfaro.



“No nos pudieron ordenar que abriéramos las escuelas durante la pandemia mientras nosotros las cerrábamos, nosotros somos un Estado libre y soberano, estamos dispuestos al diálogo”, puntualiza.

En cuanto al contenido de los libros de texto que han ocasionado polémica en redes sociales, afirma el gobernador no tener una opinión.



“No tengo una opinión al respecto, la verdad es que a mí me parece que hay cosas que están bien planteadas y otras que no”, expone.



Finalmente, externa Enrique Alfaro que Jalisco ha llegado cerca del 70 por ciento de los libros que se necesitan, pero están en una bodega y ahí permanecerán hasta que un juez diga lo contrario.