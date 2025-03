Piden ayuda a AMLO vecinos afectados por inmobiliarias en Jalisco

Ante el abandono y desentendimiento de las autoridades municipales y del Estado, vecinos afectados por desarrollos inmobiliarios piden ayuda al presidente de México Andrés Manuel López Obrador para que destrabe sus problemas legales. Es tal su desesperación que están dispuestos a tocar las puertas de Palacio Nacional para que sean atendidos.



Son personas de tres casos los que tomaron la iniciativa de contactar al presidente, Salvador Martín Alba, Ana Guadalupe Sarabia y el Colectivo Unido por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, quienes bajo el #EscúchalosPresidente esperan entregar un escrito explicando la situación de cada uno para que instruya su apoyo, relata Christian Manuel Gudiño, representante de Salvador Martín.



“Las constructoras tienen seguros, el Ayuntamiento debe velar por la seguridad de los vecinos, en el caso de la señora Guadalupe Sarabia la constructora cobró el seguro y no le reparó su casa. En el caso de Salvador Martín, después de ocho años peleando en tribunales, el seguro aceptó llegar a un acuerdo y le pagaron lo justo nomás para que reparara su casa, ¿dónde quedan los ocho años de lucha?; en el caso de los vecinos del Parque San Rafael, los enjaularon para que el Estado pudiera hacer una obra que beneficia a los departamentos, con todo respeto, no está haciendo la chamba el gobierno.



“Tocamos todas las puertas, se han visto envueltas en juicios que, en donde no hay corrupción, hay una tardanza del sistema judicial, por eso hemos decidido llevar esto a oídos del presidente, sabemos que no es la vía tradicional, pero ha recibido activistas, académicos, otros políticos y sus historias han tenido apoyo para encontrar soluciones, lo que buscan las tres historias es una solución final. No queremos venganza por parte de los desarrolladores, no queremos agresión por parte del Estado, no queremos fraude a los vecinos, cobran el dinero del seguro y no reparan las casas, esos son los empresarios”, apunta Christian Manuel Gudiño.



“Le estamos pidiendo al señor presidente que nos escuche, que nos abra las puertas de ‘la mañanera’, porque creemos que es un espacio donde los ciudadanos debemos de tener voz, contar las historias para que no se repitan, no nada más de Jalisco sino de otros Estados, tenemos que poner un alto a este cártel inmobiliario”, expone Gabriela Cervantes, representante del Colectivo Unido por Jardines de la Paz.



El caso del señor Salvador Martín fue resuelto a su favor luego de ocho años de litigio contra la inmobiliaria, se le pagó el daño a la vivienda, pero únicamente eso a pesar de todos los gastos que se derivaron, además, enfrenta una contrademanda de la misma inmobiliaria alegando el pago del mismo proceso legal.



En el caso de la señora Ana Guadalupe Sarabia, tuvo que dejar su hogar desde hace tres años, donde tenía tres negocios, uno atendido por ella, los otros dos por sus hijos; la constructora cobró un seguro para la reparación del hogar, de los daños valuados en 600 mil pesos solo han invertido 100 mil; además, de que se llegó a un acuerdo en el que se le pagaría la renta del hogar temporal durante el tiempo que durará la reparación. Nada de eso se ha cumplido, no tiene certeza de cuándo podrá regresar y la deuda que ha ido adquiriendo para sobrevivir asciende a más de medio millón de pesos.



“Se trata de sentarnos a dialogar y encontrar una solución, porque la hay. Los seguros deben cubrir los daños, se niegan a cubrir los daños; las constructoras continúan con sus obras, si uno logra detenerlas de milagro, van al Tribunal Administrativo (TAE) y les regala una orden para que puedan continuar”, afirma Christian Manuel Gudiño.



“Necesitamos confiar (en una respuesta de López Obrador), porque si ya no tenemos respuesta a nivel local, ni en el municipio ni a nivel estatal, pues la única autoridad que nos queda mover es la federal, esperamos que nos escuchen, que tomen las acciones pertinentes y hagan las modificaciones a las leyes para que no ocurran más estos casos”, expresa Gabriela Cervantes.