Con recursos del FOEDEN y del municipio, Alfaro y Lemus entregan menaje de casa a familias afectadas por lluvia

Con el objetivo de reponer pertenencias básicas que ciudadanos de Guadalajara perdieron durante la tormenta registrada el pasado 14 de julio, el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, y el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, entregaron a través del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN), y del Gobierno municipal, 63 mensajes de casa a igual número de familias que perdieron sus enseres domésticos como consecuencia de los daños causados por el agua en el interior de sus viviendas.



Tras la evaluación de daños realizada días posteriores a la tormenta, se determinó por parte de la autoridad estatal y municipal destinar cerca de un millón 800 mil pesos a través de cheques que serán entregados para reponer un total de 342 artículos, entre los que se encuentran estufas, refrigeradores, lavadoras, juegos de sala o comedor, bases para cama, colchones y utensilios de cocina.



Durante la entrega realizada esta mañana en el Parque de la Liberación ubicado en el municipio tapatío, donde se dieron cita familias de las colonias El Dean, Higuerillas, Echeverría, Bosques de la Victoria, Rinconada del Bosque y Ferrocarril, el mandatario estatal expresó su apoyo a cada uno de los afectados y dijo que la importancia de tener un fondo económico de atención de desastres naturales hace la diferencia entre dejar solas a las personas como ocurre con el gobierno federal que desapareció el Fondo Nacional de Desastres Naturales, mientras que el Estado de Jalisco siempre ha mostrado solidaridad con víctimas y personas afectadas durante contingencias climáticas.



“Hoy estamos en sintonía Pablo Lemus y un servidor, y es algo positivo para Guadalajara, nuestra ciudad está recuperando su esplendor, hacemos nuestro mejor esfuerzo para recuperar la paz y la tranquilidad, no es una tarea fácil, fueron muchos años de abandono, y nosotros tenemos 8 años trabajando en un proyecto de reconversión de la ciudad, ahorita cuando entré por la zona industrial que antes estaba todo empedrado, hoy está todo en concreto hidráulico, y decir respecto al dinero que se está entregando este día para menaje de casas, es 80 por ciento aportación del Estado, y 20 por ciento del municipio, hay que recordar que el dinero que antes se usaba para apoyar a la gente que se veía afectada por un fenómeno natural venía de un apoyo de la federación, ya hasta eso nos quitaron, ni un peso de la federación, o sea, si hoy cae una tormenta, si se desborda un río, si hay un terremoto, ahí nos dejan, a las buenas de Dios, pero Jalisco es mucha pieza”, destacó Alfaro.



El mandatario estatal recordó que cuando fue alcalde de Guadalajara hizo, por ejemplo, en la zona del parque El Dean, obras hidráulicas que permitieron a través de colectores disminuir las inundaciones en el sitio. Sin embargo, este año hubo una tormenta atípica y generó algunas afectaciones que ya fueron solventas. De igual manera, el Gobernador Enrique Alfaro anunció que en las próximas semanas continuarán la entrega de apoyos de menajes de casa a afectados por lluvias en Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.



“Ojalá este recurso les sea de apoyo, nosotros vamos a seguir visitándolos y en comunicación, y vamos a hacer este mismo ejercicio en San Pedro Tlaquepaque y en Tlajomulco”, sostuvo el titular del Ejecutivo estatal.

Por su parte, el secretario del Sistema de Asistencia Social (SSAS), Alberto Esquer Gutiérrez, resaltó que, debido al esquema de atención de personas afectadas por desastres naturales en la entidad, los apoyos llegan más rápido a los damnificados como en el caso de Guadalajara, donde no ha pasado ni un mes de la tormenta del 14 de junio y ya se entregaron los primeros menajes.



“Hoy todavía no se cumple un mes y ya estamos viniendo a ayudarlos para poder reponer su menaje, además el Gobernador nos ha dado la instrucción de algo muy importante, antes se licitaban las cosas de los menajes de casa, se compraban cosas que no necesitaban las familias, y hoy ya se les entrega un cheque a cada familia afectada para que con el dinero que se les entrega compren los enseres domésticos afectados a su gusto”, dijo el secretario.



El alcalde tapatío Pablo Lemus también resaltó la ventaja de que las familias apoyadas con reposición de menaje de casa podrán hacerlos conforme a sus necesidades, es decir, que cada mueble, electrodoméstico o aparato a reponer sea al gusto de los afectados y conforme a las medidas de sus viviendas. Además, el munícipe dijo que con los trabajos que se han hecho en El Dean y otras zonas de la ciudad se han podido disminuir hasta 40 por ciento las afectaciones por lluvias.



“Hoy es un día muy importante, con las afectaciones que se tuvieron en estas 63 viviendas, uno podría decir, bueno las afectaciones no fueron muchas, sin embargo, lo que la gente no entiende es que estas familias perdieron absolutamente todo, su patrimonio estaba en el menaje que se dañó por estas tormentas, entonces por eso es la importancia de poder entregar los cheques en tiempo y en forma; además estamos trabajando con el Gobierno de Jalisco para que cada vez las afectaciones por las lluvias tan atípicas que hemos sufrido en las últimas semanas, sean lo menos en el municipio de Guadalajara. Aunque hubo afectaciones en esas 63 viviendas, tuvimos 40 por ciento menos daños que tuvimos el temporal pasado, con todo y que llovió un 30 por ciento más agua”, enfatizó el presidente municipal.



Cabe destacar que el FOEDEN es un instrumento financiero destinado a la atención oportuna y eficaz de la población ante fenómenos naturales como lluvias atípicas, huracanes o sismos. La coordinación de este fondo está a cargo de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS).



El 80 por ciento de los recursos destinados a este fin corresponden al Gobierno estatal, a través de una aportación de un millón 428 mil 195 pesos provenientes del FOEDEN; el 20 por ciento restante fue otorgado por el Ayuntamiento de Guadalajara, mediante una erogación de 357 mil 049 pesos, para sumar en total cerca de un millón 800 mil pesos.