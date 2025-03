Conmemoran cuatro años de la Policía Metropolitana; corporación consolidada: Alfaro

Han transcurrido cuatro años desde que se puso en marcha el proyecto de la Policía Metropolitana, desde entonces, presume el gobernador Enrique Alfaro Ramírez que los delitos han bajado 61.7 por ciento, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad del Gobierno Federal y, frente a este porcentaje, afirma que el modelo se ha consolidado.



“El número es contundente: 61.7 por ciento menos de incidencia delictiva en cuatro años y estamos midiendo, pedí una presentación especial para esta fecha, los periodos de agosto a julio, es decir, años completos a partir de que inició la operación de la policía metropolitana. Pedí que agregamos también periodo del último año del gobierno anterior, 61 mil 378 delitos se cometían hace cuatro años en la ciudad, aquí están agrupados todos los municipios de la ciudad, hoy se cometen 23 mil 538 (delitos)”, dice Enrique Alfaro.



Reconoce el gobernador que 23 mil delitos no es una cifra que lo deje satisfecho, sin embargo, por el tamaño de la población del Estado, califica como “gran logro” que en cuatro años se presente una baja de 61 por ciento de la incidencia delictiva.



El gobernador hace un recuento de los pasos que dieron para conformar este modelo, fueron debates, se construyó una estructura legal y herramientas, se dio la unificación de los salarios para los policías municipales.



Como parte de su operación, se llevan a cabo sesiones del Consejo Estatal de Seguridad con los niveles estatal, federal y municipal, en la que participa el gobernador, por lo menos, una vez por semana junto con los alcaldes metropolitanos.



Las cifras delitos patrimoniales



Durante los cuatro años de operación se redujo el robo a vehículos en 58.1 por ciento; el robo a negocios registra 76.6 por ciento; el robo a persona 54.6 por ciento; robo a cuentahabientes 71.4 por ciento; robo a casa habitación 71.7 por ciento; robo a bancos 56 por ciento; y robo a carga 63.3 por ciento.



Delitos contra la integridad

En lo referente a los homicidios, apunta Enrique Alfaro que se registra baja en el periodo de agosto de 2018 a julio de 2019 con menos 33.5 por ciento y menos 6.6 por ciento del mes de agosto de 2017 a julio de 2018.



“Hoy estamos debajo de lo que había en 2018 y hemos tenido en los últimos meses una reducción en niveles que no había habido en el último sexenio, las últimas semanas el trabajo coordinado entre todos, municipios, Estado y federación nos ha permitido atender este tema que tiene un estrecho vínculo con la delincuencia organizada y muchos de estos homicidios tienen relación con la delincuencia organizada y aunque no es el resultado que quisiéramos tampoco podemos permitir que se hable de un mayor número cuando las cifras aquí son innegables, el tema de homicidios no puede haber cifra negra”, afirma Enrique Alfaro.



En lo referente a la desaparición de personas, reconoce que hay más víctimas localizadas en fosas al pasar de 30 personas a 323 en los periodos de agosto de 2017 a julio de 2018 con el actual de 2022 a 2023, lo atribuye a que “no había trabajo de búsqueda, porque era una agenda que estaba marcada por la estadística y no por el compromiso de encontrar a quienes nos hacen falta, aquí nos la tomamos en serio no estamos cuidando los números”.



En cuanto a víctimas de feminicidio, según los datos presentados se ha ido reduciendo el problema aunque durante la pandemia tuvo un aumento, es decir, en agosto de 2022 a agosto de 2023 se contabilizan 26 casos, en este periodo en los años 2017 y 2018 se registraron 24 casos.



Actualmente, la Policía Metropolitana cuenta con ocho mil 849 elementos distribuidos en nueve municipios metropolitanos, que, en su homologación salarial de 2019 a 2023 se han aumentado más de 157 millones de pesos.



Finalmente, adelanta Enrique Alfaro los planes en materia de seguridad como la apertura de la Universidad de la Policía, aumentar las herramientas tecnológicas en el Escudo Urbano C5 y en equipamiento a las corporaciones.