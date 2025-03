Abrirán nueva Unidad de Atención a Víctimas de Discriminación

Este próximo 1 de septiembre, arrancará en Jalisco la Unidad de Atención a Víctimas de Discriminación, informó Andrés Treviño Luna, director de Diversidad Sexual del gobierno estatal.



Se busca que esta nueva área atienda casos de discriminación de cualquier tipo, en donde se dará asesoría legal y atención psicológica, a las personas que sufran un acto que atente contra sus derechos.



El anuncio se hizo durante el Día Estatal de Lucha Contra los Crímenes de Odio, efectuado en el Congreso del Estado, donde Andrés Treviño presentó el informe del Mecanismo de Atención a Víctimas de Discriminación (MAViD).



“Abrimos una nueva página en la historia de la administración pública de Jalisco, que es el primer mecanismo de atención a víctimas de discriminación. Cualquier fenómeno de discriminación a partir del 1 de septiembre, va a ser atendido en este mecanismo, que desde la Dirección de Diversidad Sexual, diseñamos y pusimos en marcha un montón de personas jóvenes con compromiso, muchas de las que han sido parte fundamental de la prueba y error de poner en práctica, de estresar a las instituciones, de llevarlas a que tomaran las acciones que tenían que tomar, pero que además, es muy simbólico, hacerlo en este primer día estatal de lucha contra los crímenes de odio”, indica.



La Unidad de Atención a Víctimas de Discriminación comenzará con un presupuesto de cinco millones de pesos y la idea es que para 2024 se asigne un mayor gasto, de acuerdo con las necesidades que se requiera, a partir de una mesa de trabajo que hará la Comisión de Hacienda del Congreso con la Subsecretaría de Derechos Humanos, afirmó la diputada de MC, Claudia Salas.



"¿Que estaremos buscando?, justamente en esta mesa de trabajo que haremos con la Subsecretaría de Derechos Humanos, con Andrés Treviño, que es el encargado de todo este mecanismo, ver que se necesita, para que todo lo que hoy se propuso aquí en la mesa y sobre todo con las cifras alarmantes que tenemos, donde 24.7% de los jaliscienses ha sufrido algún tipo de discriminación, específicamente por su forma de pensar, por su género, por su raza, por su etnia, puedan tener la posibilidad de acercarse al mecanismo, recibir asesoría jurídica, acompañamiento, reparación del daño y garantía de no repetición”, precisa.



Iván Tagle Durand, director general de Yaaj México, una agrupación que defiende los derechos de la población LGBT+, recordó que el 11 de agosto se definió como el Día Estatal de Lucha contra los Crímenes de Odio, en memoria del asesinato de Jonathan Santos, ocurrido un día como hoy en 2020.



Jonathan era un estudiante de 24 años de la Escuela Politécnica Jorge Matute Remus de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y activista LGBT+. La noche del 10 de agosto acudió a una fiesta y se retiró para dirigirse a su casa. Sin embargo, nunca llegó a su hogar.



Por su parte, Fabiola Loya, directora de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependencia que de la que formará parte la Unidad de Atención a Víctimas de Discriminación, celebra que este mecanismo fortalece la atención a los derechos humanos de diversos grupos vulnerables.



“Se conformará de un equipo multidisciplinario de nueve personas, encargado de atender ya no solo a las personas de la comunidad LGBT+, sino a todos los grupos históricamente vulnerados como lo son personas migrantes, personas con discapacidad, personas de comunidades indígenas, juventudes, infancias y adolescencias. Como impulsora de la Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación, me honra saber que con estas acciones seguimos demostrando que en Jalisco estamos a la vanguardia en materia de derechos humanos y en la construcción de una cultura de paz”, destaca Fabiola Loya.