Aún sin indicio de violencia en desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno

La noche del pasado viernes 11 de agosto en el municipio de Lagos de Moreno desaparecieron cinco jóvenes luego de asistir a la feria municipal, sus familias denuncian que no los pueden localizar y exigen a las autoridades su intervención para dar con su paradero, al momento, informan que en la investigación no se tienen indicios de que sea un hecho violento.



Se trata de Diego Lara Santoyo, Roberto Olmeda, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez y Dante Hernández, quienes salieron de la feria para verse con otro amigo, pero no llegaron a la cita, este reporta con sus familiares que no los puede localizar, quienes iniciaron la denuncia a través de la línea 911.



El coordinador del gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, señala que el grupo de búsqueda del municipio inició con sus labores al recibir la denuncia, además, la familia acudió a la sede de la Fiscalía Regional de la zona Altos Norte, lo que generó que se sumaran elementos de la policía estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano desde la tarde del sábado 12 de agosto.



“Se han estado ubicando puntos de las cámaras que tenemos del C5 en Lagos de Moreno, así como las cámaras del núcleo de la feria para ver qué pudo haber sucedido con estos muchachos, de momento, no se presume que haya sido parte de un hecho de violencia, es una no localización, no hay un hecho de violencia de por medio, al menos, no confirmado al momento con los registros y testimonios que se han recabado por parte de la Fiscalía”, expone Sánchez Beruben.



Familiares de los cinco jóvenes se manifestaron este domingo 13 de agosto durante la celebración de un juego de futbol de la Copa Jalisco, acudieron con cartulinas para difundir su desaparición y pedir ayuda para encontrarlos, en el lugar se encontraba el alcalde de Lagos de Moreno Tecutli Gómez, quien expuso que se trabaja con el Estado para dar con ellos.



Por su parte, el Fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez Ruiz afirma que los jóvenes viajaban en dos vehículos, uno de ellos fue localizado cerca del último sitio donde se les vio, se encontraba estacionado sin indicios anormales.