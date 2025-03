Piden que grúas tengan tarifas y permisos a la vista de los automovilistas y motociclistas

Para que se ponga orden en el servicio de grúas en la ciudad, donde hay múltiples quejas de automovilistas y motociclistas por abusos en las tarifas, la diputada de Morena, Claudia García Hernández, presentó un exhorto dirigido al secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, para que realice operativos de supervisión en el que se sancione a “grúas pirata” y a otras regulares que abusan de los conductores.

La legisladora señaló que la autoridad estatal debe exigir que las grúas tengan a la vista del público las tarifas de arrastre, según la zona de la ciudad de que se trate.

“Lo que estamos planteando es que no existan esas ‘grúas pirata’. Que los cobros estén a la vista de la gente, que se establezcan las tarifas de acuerdo a cómo están en la Norma Técnica y que no se cobre al azar, de repente 2 mil pesos, 3 mil, 4 mil o 6 mil pesos y eso es lo que nosotros queremos evitar. También si no se ha dado un ajuste a las tarifas, que se respete el que actualmente está”, indicó.

Las grúas también deben tener a la vista de los automovilistas los permisos para laborar, los datos del operativo que llevan a cabo en las calles y el nombre de la autoridad responsable de dicho operativo.

Una queja que han expresado los motociclistas es que la grúa les cobra por el arrastre el costo total, cuando la mayoría de las veces, la grúa lleva cinco o diez unidades, lo que resulta un abuso.

Para que eso se frene, es necesario que la Secretaría de Transporte realice supervisión sobre las grúas.

“La principal queja es que hay mucha corrupción, que es un cobro excesivo en las tarifas. Que en el caso de los motociclistas se los llevan en una grúa, donde pagan toda la grúa y no pagan de manera proporcional como se establece en la ley. Que, de repente tú vas y estando presente se llevan tu vehículo cuando eso no se establece en el reglamento”, subrayó.

Claudia García pidió que la Secretaría de Transporte (Setran) actualice el padrón de permisos de grúa y se ponga en la plataforma digital de la dependencia para que el público pueda consultar si una grúa es regular o pirata.

La legisladora de Morena espera que la Setran, acepte el llamado que se le hace desde el Congreso y actúe para poner orden en el servicio de grúas en la ciudad.