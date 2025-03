Diputadas piden comparecencia de funcionarios estatales de seguridad

La crisis de personas desaparecidas que enfrenta Jalisco exige que los tres poderes se sienten a redefinir una estrategia para enfrentar el problema, advirtieron diputadas del PRI, Morena y Hagamos. Sin embargo, la bancada de MC se resiste.

La coordinadora de la fracción de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, pidió que se llame a comparecer al gabinete estatal de Seguridad, encabezado por el fiscal Luis Joaquín Méndez y el coordinador estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben. La desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno generó la definición de posturas de los grupos parlamentarios.

“El mío es un llamado responsable, prudente, hecho de verdad con toda fraternidad, con solidaridad, con ganas de ayudar. No es un llamado para antagonizar, no es un llamado para atacar al gobierno, pero me parece ineludible e inevitable que, en este Congreso del estado, vengan a comparecer tanto los encargados del área de seguridad, como el fiscal”, subrayó Mara Robles.

Sin embargo, la legisladora dijo que “todo el tiempo se ha negado a la rendición de cuentas y ahí están los resultados; nos podrán decir que las cifras macro han disminuido en tales o en cuales indicadores, pero qué les vamos a decir a las madres, a los padres y que nos vamos a decir a nosotros mismos de estos nuevos jóvenes asesinados”, expresó.

En respuesta, el líder de la bancada de MC, Gerardo Quirino Velázquez, dijo que estudiarán la propuesta de Mara Robles, sin embargo, adelanto que, al tratarse de asuntos en investigación, es complicado llamar a los responsables del área de seguridad. Además, agregó que en un par de meses vendrán al Congreso a las sesiones de Glosa del Informe de Gobierno.

“Repito. Volvemos otra vez a lo mismo, tendríamos que estar revisando el tema, porque son carpetas de investigación abiertas que luego por buscar este tipo de comparecencias, podemos hasta obstaculizar la investigación o podemos violentar la propia investigación, que ahorita lo que nos conviene es que siga avanzando y que se esclarezca lo antes posible”, dijo.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Hortensia Noroña Quezada, precisó que la “crisis de seguridad”, amerita que los tres poderes se involucren para establecer un plan conjunto de acción frente a la delincuencia organizada.

“Pero sí debe de indignarnos. Nuevamente hago el llamado de lo que yo considero que es la única ruta posible. El que nos sentemos los tres poderes, los tres niveles de gobierno y planteemos una ruta clara. Lo que no podemos es pedir apoyo a la sociedad, mientras nosotros no planteemos una ruta clara. El estado no es un solo poder, la solución no se va a poder dar en un solo poder. Tenemos que juntarnos los tres poderes: el nivel federal nos tiene que apoyar. el nivel estatal y los municipios en donde planteemos una gran ruta, en donde pidamos el apoyo de las y los jaliscienses para la solución de este problema”, indicó.

Hortensia Noroña dijo que esperará que ahora sí le hagan caso y los tres poderes le entren a frenar la ola de desapariciones en Jalisco.

La diputada de Morena, Claudia García, afirmó que el Congreso no ha hecho su parte, ya que se mantiene en la “congeladora” una iniciativa que tiene más de un año para crear una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

“Desde mayo del año pasado, presentamos una iniciativa para que se diera seguimiento a la Fiscalía especializada. Sin embargo, a esta fecha no sabemos qué es lo que pasa. Bueno, sí podemos decir –como se dice vulgarmente- está congelada. Yo no le veo intención de que el tema pase (a votación)”, se quejó la legisladora morenista.