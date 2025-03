No nos vamos a rendir ante la delincuencia: Alfaro

La desaparición de los jóvenes trabajadores del supuesto call center en Zapopan, el ataque con bombas terrestres en Tlajomulco; y la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno son solo algunos de los últimos sucesos violentos que han golpeado el ánimo de los jaliscienses, frente a ellos, el gobernador del Estado Enrique Alfaro Ramírez afirma que no se van a rendir ante el crimen organizado.



“Jalisco vive en estos días momentos tristes por la violencia generada por grupos de delincuentes que nos han arrebatado la paz, pero justo es en la adversidad en donde se pone a prueba de lo que uno está hecho, y no nos vamos a rendir ante los delincuentes y no nos vamos a rendir ante los obstáculos que enfrentamos”, expone el gobernador.



De gira por la región Valles del Estado, Alfaro Ramírez señala que es en estos momentos cuando el Estado debe trabajar con mayor fuerza, determinación y unidad ante los delincuentes.



Entregan obras



El gobernador visitó el municipio de Ameca donde entregó a sus habitantes la remodelación del Hospital Regional que tuvo una inversión de 217 millones de pesos, se logró aumentar a 58 camas de atención, contará con área de cuidados intensivos para recién nacidos y una clínica de heridas y catéteres.



“Venimos a entregar una obra en la que hemos trabajado durante casi cuatro años, una apuesta de inversión muy importante para poder transformar el Hospital Regional de Ameca, que hoy entregamos ahora sí terminado, equipado ya con el personal completo al servicio de este municipio y de toda la región que está alrededor de Ameca, con una inversión total de 217 mdp, de los cuales casi 97 millones son solamente de obra civil, pero también 10 millones y medio de equipamiento, y 72 millones de inversión para el personal y 38 millones de gasto de operación”, detalla el gobernador.



Por su parte, Fernando Petersen Aranguren, titular de la Secretaría de Salud Jalisco resalta la diferencia de haber pasado de un centro de salud a tener un Hospital Regional.



“Casi duplicamos las camas, eran 30 camas, hoy tenemos 58 camas, tenemos dos áreas que estamos inaugurando el día de hoy, que es el área de UCINEX, es decir, el área donde se van a atender a los niños, se hizo un auditorio, se arregló el área de clínica de catéteres, de clínica de heridas, ya está funcionando el laboratorio, el Rayos X, entonces ya hoy el hospital es un hospital enteramente funcional”, expone Petersen Aranguren.



En esta misma gira se entregan más de 60 mdp en apoyos a productores del campo, infraestructura y desarrollo rural a los municipios de Ameca, Cocula, San Martín de Hidalgo y Villa Corona, de la Región Centro.