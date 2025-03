Aumentar penas de cárcel a quien comete crueldad animal, "es reclamo social", sostiene legisladora

El Congreso del Estado tiene que hacer las reformas legales que se necesiten para castigar todo tipo de violencias, desde las que sufren mujeres hasta los adultos mayores y las infancias. Sin embargo, es necesario también castigar con severidad la crueldad animal, afirmó la diputada de MC, Fabiola Cuan, autora de una iniciativa junto con la legisladora Alejandra Giadans, para aumentar penas a quien lesione o mate a perros, gatos u otras especies.

Desde enero pasado, las diputadas naranjas presentaron una reforma para aumentar las penas de seis meses a tres años a quien maltrate físicamente a una mascota y de tres a ocho años, a quien le cause la muerte a un animal, en un acto de crueldad.

Fabiola Cuan dijo que el tema es relevante, cuando se difunden casos como el hombre que mató a un perro en Tesistán y lo traía colgado de un palo, imágenes que se viralizaron, o de otro hombre en el fraccionamiento Ruiseñores, en Tala, quien pudo haber asesinado a 50 perritos, a quien previamente torturaba. Dentro de su domicilio se encontraron restos de canes y huesos. Estos casos sucedieron en abril y junio, respectivamente. Ambos responsables, ya están encarcelados.

“De verdad, me parece a veces insólito que todavía tenga algunos compañeros diputados, que pareciera que no les importa el tema y que inclusive he sido sometida a las burlas y a las críticas de algunos de ellos, aquí en tribuna. Se han burlado de ese tema y yo siempre les he dicho que todo lo que abone a una mejor sociedad, a la construcción de una mejor sociedad, es importante ¿no?, alejar todo tipo de violencias”, expresó.

Fabiola Cuan señaló que hay algunos diputados -a quienes no identificó por su nombre- que expresan burlas, cuando ella insiste en tribuna que deben incrementarse las penas a quien comete crueldad animal en Jalisco.

“El caso de Tala estuvo de terror. Los descuartizó, había animales vivos violados -los que encontraron vivos-. Ahí, la verdad, hubo una pronta respuesta de las autoridades, pero fui víctima de las burlas de algunos compañeros desde aquí. Yo no voy a quitar el dedo del renglón, creo yo que abonamos a la construcción de una mejor sociedad, si atendemos todas las violencias y erradicamos cualquier expresión de violencia”, enfatizó.

La diputada Fabiola Cuan argumentó que el tema para castigar la crueldad animal y evitar la impunidad, es un reclamo social, por lo que confía en que pronto se aprueben las reformas legales en el Congreso local.