Le piden al gobierno de Jalisco que entregue los libros de texto gratuitos, a partir del 28 de agosto

El gobierno de Jalisco tiene la obligación de distribuir los libros de texto gratuitos a los más 1.6 millones de alumnos en el estado, a partir de 28 de agosto.

Así lo consideró la organización Suma Jalisco, afín al gobierno de la 4T, quien hizo un pronunciamiento en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, para exigirle al mandatario que no retenga los ejemplares, ya que se atenta contra el derecho a la educación de los niños y adolescentes de primaria y secundaria, dijo Viridiana Hernández Álvarez.

“La principal exigencia es la entrega de los libros de texto gratuitos, porque es un derecho humano y es un derecho constitucional. Está sobre todas las circunstancias el derecho de los niños, por tener educación. Si en la primera semana de clases no se entregan los libros, se está invitando y se harán movilizaciones de madres y padres de familia integrantes de nuestra asociación y también las personas que quieran sumarse a este movimiento”, subrayó.

Gustavo Sampedro, miembro de Suma Jalisco, explicó que el gobierno de Jalisco no es parte del juicio de amparo que interpuso la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), por lo que no tiene pretexto para cumplir con la entrega de los libros de texto.

Incluso, dijo que el plan de estudios en los que basan los contenidos de los ejemplares fue publicado el 15 de agosto en el Diario Oficial de la Federación.

“El gobierno del estado de Jalisco no es parte del juicio que mencionamos en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México. No es parte ni la Secretaría de Educación de Jalisco, ni tampoco es parte Enrique Alfaro, por lo que no hay impedimento legal. Nosotros tenemos ya las resoluciones de los incidentes de suspensión y en ninguna parte del texto obliga al gobierno a no entregarlos. Eso es falso, aparte lo que sí existe y está en la ley, es que tienen la obligación de entregar los libros de texto, eso no puede ser un capricho de ningún gobernante”, afirmó.

Los activistas reconocieron que algunos libros tienen errores, pero ninguno es grave, por lo que esa tampoco es razón para no entregar los libros a los alumnos. Añadieron que es absurdo que se diga que los libros “adoctrinarán” en el “comunismo” a los estudiantes, pues lo que impulsa el programa de estudios de la Nueva Escuela Mexicana es el trabajo social comunitario.