Localizan en Lagos de Moreno más restos óseos

La búsqueda de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno Roberto, Uriel, Diego, Dante y Jaime, arroja el hallazgo de más osamentas por parte del personal dedicado a su búsqueda, se reporta que fue asegurado un predio donde fueron localizados diversos fragmentos óseos e indicios que se integran a la carpeta de investigación.



La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) de la Fiscalía de Jalisco junto la Policía de Investigación, ubicaron una propiedad en Lagos ubicada en privada El Sabino, al cruce con Camino Real de Zacatecas, donde realizaron un cateo y se aseguraron cinco machetes, dos armas punzocortantes, una motosierra, un marro, entre otros indicios, así como múltiples segmentos óseos.



Roberto, Uriel, Diego, Dante y Jaime, cuentan con denuncia de desaparición desde el pasado 11 de agosto, sus familiares han declarado que no los esperan con vida, la idea de que regresen a su hogar, sanos y salvos, se diluye conforme avanzan los días.



Sobre los restos encontrados recientemente, se tienen que realizar las confrontas genéticas para confirmar o descartar que se trata de ellos, pues hasta el momento, no se tienen identificados o no se ha comprobado que los cuerpos encontrados en días anteriores se trate de los jóvenes, uno que se ha descartado es el encontrado en auto propiedad de uno de ellos, pues la edad no coincide.