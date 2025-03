Piden que los programas municipales de apoyo a mujeres sean más amplios y con mayores recursos para 2024

Los programas de apoyo a mujeres violentadas o para mujeres jefas de familia son muy limitados y de poco o nada sirven, para que ellas puedan independizarse economicamente, denunciaron las integrantes de la asociación Mujeres Luchando por Mujeres.

Las activistas explicaron que ellas acudieron a los institutos municipales de las mujeres de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco y se encontraron con que los apoyos económicos son muy pocos, se asignan a aliadas políticos de los gobiernos o les ponen muchas trabas para otorgarlos.

Mayra Pérez Cerpa, integrante de Mujeres Luchando por Mujeres, explicó que ella fue al Instituto de las Mujeres de Guadalajara y la canalizaron para gestionar créditos. “Eso no le sirve a una mujer violentada que va a poner un negocio.

“No lo hay, está parado, todo está parado y no hay becas para todos. Yo me he estado moviendo, yo pertenezco a Guadalajara y yo apoyo a las mujeres de mi municipio y no lo hay. La verdad no hay apoyos”, dijo.

Las mujeres pidieron a los institutos municipales de las mujeres que amplíen los programas. Incluso, pidieron que los apoyos económicos para abrir un negocio, vaya de los 20 mil a los 40 mil pesos, a fondo perdido, señaló Charlyna Hernández Ramos, integrante de Mujeres Luchando por Mujeres.

“Ya hay muchos Institutos, pero no te están protegiendo. No está bajando en nada las estadísticas de violencia, de desapariciones, de mujeres golpeadas y golpeadas por las instituciones. No te están divorciando, no te están dando la pensión de tus hijos, no te están cuidando los policías de que el fulano no te esté escribiendo, no te esté acosando cuando sales de trabajo. El acoso laboral, hay mucha incidencia para una mujer madre con hijos. Es cómo si te detectaran o no sé. ‘Ya tienes hijos, vente’, te dicen los mismos patrones. He escuchado el caso de una conocida que trabaja en una paletería y el patrón le dice ‘te pago el Gym’, ¿Con qué intenciones lo hace el patrón?”, subrayó.

Las activistas expusieron el caso del Ayuntamiento de Tonalá, donde una mujer acudió a pedir apoyo tras ser agredida y del Centro de Justicia de Tonalá, la enviaron al Instituto de la Mujer y de ahí al DIF Tonalá, donde finalmente no se le apoyó.