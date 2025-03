Descartan que osamentas encontradas en Lagos sean de los 5 jóvenes

Hasta el momento, las osamentas que se han encontrado en Lagos de Moreno no corresponden a los cinco jóvenes reportados como desaparecidos desde el 11 de agosto pasado, confirma el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez.



“Hay elementos para decir que no corresponde a los jóvenes, podría adelantar que esa osamenta no corresponde a los jóvenes”, explica.



Ha sido reportado por parte de la Fiscalía de Jalisco el hallazgo de tres puntos con restos humanos, uno de ellos al interior de un vehículo que era propiedad de los jóvenes, otro más en el interior de una bodega donde fueron encontrados cuerpos calcinados; y uno más en otro predio donde se encontró, además, machetes y motosierras, sin embargo, hasta el momento no han coincidido con los jóvenes.



Por su parte, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se pronunció durante su conferencia sobre este caso, señala que “no se tiene nada definitivo” y se mantiene la ayuda con el gobierno de Jalisco para dar con su paradero, además, hizo mención sobre la supuesta desaparición de cinco hermanos, que ya fue desmentida.



“Se sigue cooperando, ayudando en toda la investigación para encontrar a los jóvenes de los Altos, hasta ahora, no se tiene nada en definitivo, se están haciendo análisis. Estamos ayudando al Gobierno de Jalisco. Quiero aprovechar para pedir que no acepten todo lo que sale en las redes sociales, porque hay muchas mentiras falsas (sic) Por ejemplo, se creyó de que ya habían desaparecido cinco jóvenes más, hermanos, pues resulta que no fue así, están en Estados Unidos, ellos mismos ya salieron a decir”, señala el Presidente.



Sobre el tema de la noticia falsa de la desaparición de los cinco hermanos de Lagos de Moreno, Enrique Alfaro informa que hay “cosas muy raras”, se suma a la petición de sólo atender información oficial, además, de pedir a medios de comunicación que valoren la difusión.



“Seguimos viendo cosas muy raras, no se pueden jugar con esos temas. Los medios de comunicación, con todo respeto, deben hacer una valoración de cómo manejar esa información, porque lo que se manejó el domingo me parece de la más alta irresponsabilidad, poniendo en riesgo a los elementos que tuvieron que acudir a cubrir reportes anónimos. La verdad es lamentable, le pido a la gente que atendamos fuentes oficiales”, recalca el gobernador.

Sobre la petición de que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación de los cinco jóvenes, aclara Enrique Alfaro que no han recibido una respuesta.