Pese a presiones a militantes, los seguidores de Marcelo Ebrard se quedarán en Morena

El próximo sábado, Marcelo Ebrard Casaubón, encabezará el cierre de sus asambleas en el parque Luis Quintanar -antes Solidaridad- en los límites de Guadalajara y Tonalá. Sus seguidores señalaron que Jalisco es un sitio clave para recibir apoyos en la encuesta que elegirá al coordinador de los Comités de Defensa de la 4T.

Mauro Lomelí, congresista nacional del partido Morena por el distrito 6 de Zapopan, es uno de los impulsores del canciller con licencia y dijo que pese a los señalamientos críticos hechos por Ebrard hacia la aspirante Claudia Sheinbaum, ellos se quedarán en Morena.

“El sábado vamos a acudir al parque Solidaridad todos los ciudadanos, empresarios, políticos afines, esto es una fiesta ciudadana, porque Jalisco está con Marcelo. Nosotros lo garantizamos y lo vivimos día a día. Inclusive, hay personas que trabajan en algunas dependencias, donde nos han dicho ‘nos obligan a ir a mítines de una u otra corcholata, pero nosotros queremos que gane Marcelo’. De ese tamaño están las cosas. Lo comento abiertamente, porque ya es un tema donde se han presentado las pruebas debidamente al partido”, subrayó.

Mauro Lomelí, quien es presidente de la asamblea de la agrupación Somos Progresistas -afín a Morena- dijo que en Jalisco hay casos de irregularidades y presiones hacia militantes de Morena, pero aún contra eso, tienen un pronóstico de que Jalisco dará la mayoría de apoyos a Ebrard.

“Nosotros nos quedamos en Morena. Nos quedamos en Morena, porque vamos a ganar, no tendríamos porque pensar en irnos cuando es nuestra causa, es nuestro proyecto, cuando Marcelo ha sido siempre un hombre de izquierda y ha dado resultados en la izquierda y en este momento, cuando va a ser el abanderado de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. No tendríamos porque estar pensando en irnos, pero estamos viviendo una etapa democrática en el país, en donde no nos vamos a quedar callados”, expuso.

Del 28 de agosto al 3 de septiembre Morena realizará las encuestas en domicilios y los resultados se conocerán el 6 de septiembre.