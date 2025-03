Sí se entregarán los libros de texto gratuitos en Jalisco: Alfaro

Jalisco sí distribuirá los libros de texto gratuitos para los niños de primaria y secundaria, luego de hacer una revisión jurídica en el conflicto legal en el que están envueltos, abogados del Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara (UdeG) concluyeron que no hay impedimento jurídico, mientras que, por la parte pedagógica y el contenido de los libros, coinciden que sería peor no entregarlos a pesar de los errores.



El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez presenta las conclusiones a las que llegaron los equipos legales y detalla que el juicio de amparo 784/2023 interpuesto en el juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México y del que no forma parte ninguna entidad federativa, no cuenta con sentencia obligatoria o ejecutable, porque aún puede ser impugnable.



“En conclusión, en el tema estrictamente jurídico, no existe un impedimento para la distribución de los libros de texto gratuitos autorizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, por el contrario, el Gobierno del Estado está obligado a garantizar su distribución oportuna, completa, amplia y eficiente”, afirma Alfaro.



Añade que, se le consultó a la SEP el pasado jueves 24 de agosto sobre la existencia de algún impedimento en la distribución de los libros, se recibió como respuesta que “de manera enfática, rotunda y categórica, no existe impedimento alguno para que los libros de texto gratuitos que la SEP les proporcionó sean distribuidos y entregados para el ciclo 2023-2024”, en la respuesta, además, se solicita a partir de la fecha que se expidió se haga entrega del material.



De esta manera, se entregarán de manera inmediata los libros a los estudiantes de primaria, material que ya se encuentra en el Estado, informa el titular de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) Juan Carlos Flores Miramontes, sin embargo, falta por recibir los libros para secundaria, considera que estos llegarán a finales de septiembre; mientras que el material de preescolar seguirá siendo el mismo del programa anterior, por lo que estos no presentaban problemas.



Consulta amplia



Además de la revisión jurídica de los equipos del Gobierno de Jalisco y la UdeG, la respuesta recibida de la SEP, se convocó al Consejo del SIMEJORA, máximo órgano consultivo que permite a las autoridades tener una visión amplia al conjuntar a padres de familia, profesores, instituciones de Educación Superior y sector productivo para conocer su opinión.



La sesión se llevó a cabo la tarde del 28 de agosto en Palacio de Gobierno con la participación de 42 personas y especialistas, se tuvo un punto de acuerdo para repartir los libros de texto gratuitos con 40 votos a favor, una abstención y un voto en contra, además, de construir una comisión que profundice y acompañe el análisis de los materiales que permitan subsanar los errores y omisiones que contengan.



“Pese a estos errores, son una herramienta necesaria para el proceso de aprendizaje y el trabajo en el aula para los docentes. Por lo anterior, el derecho de la educación debe regirse con el interés superior de la niñez, por lo que iniciamos la distribución de los libros de texto gratuitos a los niños, más allá de cualquier grilla, situación política, esta es la invitación que hacemos a todo el sistema educativo, ver por el interés de los niños, niñas y adolescentes, ver por el interés superior de la niñez” explica Flores Miramontes.



Por otra parte, se llevó a cabo una encuesta con los maestros de Jalisco para conocer si consideran que los libros abordan de manera clara y objetiva temas y contenidos, 61 por ciento considera que está de acuerdo, 27 por ciento considera neutral y 13 por ciento se manifestó en desacuerdo.



“Si sumamos los que estaban a favor y mantienen posición neutral, estamos hablando del 88 por ciento de las opiniones positivas, es decir, que coincidimos con el magisterio de que es mejor tener estos libros aún con esos problemas que hemos identificado que no tenerlos”, señala Alfaro.



“Los libros de texto tienen errores, tienen cosas qué mejorarse, tiene algunos problemas estructurales, pero desde cualquier perspectiva, es mejor que este ciclo escolar se desarrolle con esos libros en las escuelas, que no tenerlos”, refuerza el gobernador su postura.



Sobre los contenidos



En cuanto a los contenidos, señala el gobernador que hay dos puntos por resolver, uno es entregar a la SEP un análisis que se hizo del material en el que se presentan las conclusiones de mejoras, ajustes y correcciones; y en un segundo plano reforzar con material propio las áreas de oportunidad que se encontraron. En el análisis trabajaron 42 académicos de la Universidad de Guadalajara, explica el rector general Ricardo Villanueva Lomelí.



“Lo primero que habría que decir a las madres y padres de familia es que es falso que haya una erotización e hipersexualización en los libros de texto. Lo segundo, no hay un claro adoctrinamiento ideológico en los libros de texto, eso es lo que más ha preocupado al país, que ha estado en debate”, afirma Villanueva.



“Pero la siguiente pregunta que le hice a los investigadores es si los errores que pudieran tener estos libros eran suficientes como para guardarlos en una bodega, la respuesta fue contundente: no, sería gravísimo”, externa el rector general de la UdeG.



Finalmente, desde la UdeG se proponen cinco puntos para enmendar los errores: elaborar guías de apoyo para los profesores; efectuar las correcciones y emitir la fe de erratas; integrar los aspectos filosóficos de la Nueva Escuela Mexicana en un solo libro; instalar comités de pares entre normalistas y universitarios; y profundizar la revisión de calidad y suficiencia de contenidos.



En el anuncio acompañaron, además, los Secretarios Generales de las Secciones 47 y 16 del SNTE Iván Illich González y Leonel de Jesús Mayorga, respectivamente.