Alfaro delega negociaciones con Dante; insano aferrarse al poder, confiesa

No es sano que un político se aferre al poder durante la eternidad, afirma el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez en referencia a la reunión que sostuvieron en Ciudad de México Clemente Castañeda, Pablo Lemus y Alberto Esquer con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado, para definir el futuro de la agrupación política del Estado.



Alfaro insiste que él ya se retira de la política y está concentrado en gobernar, por esa razón deja que otros liderazgos lleven a cabo las negociaciones para lo que mejor convenga a Jalisco, según expone.



“Confío que las decisiones que se van a tomar serán las mejores para Jalisco. Antes de pensar en colores y partidos, queremos cuidar al Estado. Todos estamos en sintonía, en ese ánimo, lo que a mí me toca es insistir en el mensaje que voy a estar concentrado como gobernador, que ahora le toca a otros encabezar el proyecto político”, explica.



“Es lo correcto, es el modelo que he pensado le conviene a Jalisco. No me parece que sea sano, jamás, que un político quiera aferrarse a ser el jefe durante toda la eternidad. Estoy terminando un ciclo, se quedan personas de primera que van a saber decidir lo mejor”, sentencia el gobernador de Jalisco.



Pablo Lemus, Clemente Castañeda y Alberto Esquer son los aspirantes que más visibilidad tienen para alcanzar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, cada uno ha levantado la mano para ser el abanderado.



Los desencuentros entre Enrique Alfaro y Dante Delgado se han venido gestando por las decisiones que ha tomado el líder nacional en la conducción del partido naranja, como no haber competido en las elecciones para la gubernatura de los Estados de Coahuila y México en este año, así como no ir en alianza para la elección de 2024 y competir en solitario.



Además, de otro tipo de negociaciones que no han salido a la luz, pero que han generado comentarios de Alfaro como que no se someterá a “burócratas de partido” en las decisiones políticas que ha Jalisco competen.