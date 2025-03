Alzas en predial y agua potable para 2024, podrían ser de 5.5% en promedio

Hasta las 3 de la tarde de este jueves 31 de agosto, 96 de los 125 ayuntamientos entregaron al Congreso sus Leyes de Ingresos 2024, donde se establecen los incrementos a las tarifas del impuesto predial y el servicio de agua potable. En promedio, el alza será de 5.5%, de acuerdo al cierre de la inflación anual.

Junto con las 96 Leyes de Ingresos, el Congreso recibió 103 tablas de valores de igual número de ayuntamientos.

Este 31 de agosto se venció el plazo para que los 125 ayuntamientos cumplan con la obligación de entregar leyes de ingresos y tablas de valores catastrales de las viviendas.

La diputada de MC, Claudia Salas, presidenta de la Comisión de Hacienda, informó que durante la sesión extraordinaria del Congreso se dio cuenta de los ayuntamientos que cumplieron con su obligación.

“Seremos muy puntuales con señalarlos, con pedirles a los municipios que corrijan la plana si es necesario y si no se corrige, corregirla desde el propio Congreso del Estado. Recordemos también que las tablas de valores no pueden corregirse, esas, o se aprueban o no se aprueban, no hay correcciones sobre un documento que viene de un trabajo muy técnico, como su nombre lo dice, el Consejo Técnico Catastral, no así en las leyes de ingresos, ahí sí podemos sugerir, podemos llamar al municipio a efecto de que puedan reconsiderar algunos de los cobros que traen” señaló.

En las tarifas del impuesto predial, los ayuntamientos plantean incrementos de 3 a 7% para el año próximo.

Sobre las tarifas de agua potable, los cuatro ayuntamientos metropolitanos tienen de plazo hasta el 30 de septiembre para presentar sus propuestas de incremento al servicio que presta el SIAPA.

“Recordemos que tienen hasta 30 de septiembre, para enviarla. Voy a revisar las Leyes de Ingresos, aún no se me han turnado. Se me turnarán todas las leyes que han llegado hasta este momento, las que no, se hará en la siguiente reunión, pero estaremos revisando puntualmente si los que pertenecen al SIAPA ya raen la tarifa. De no traerla, mandaré un oficio puntualmente para recordar que la fecha de vencimiento es el 30 de septiembre para que me puedan enviar esa tarifa”, precisó.

Lo que busca evitar la presidenta de la Comisión de Hacienda es que se repita el error que se cometió este año, de aprobar las tarifas del SIAPA para 2023, a la mitad del año, cuando los nuevos cobros ya se aplicaban a los clientes.