Impulsa “Chema” Martínez reforma contra discriminación laboral

Desde Jalisco, el diputado de Morena José María “Chema” Martínez impulsa una iniciativa contra la discriminación laboral que espera tenga eco en el Congreso de la Unión, al ser una reforma para modificar la Ley Federal del Trabajo.



Detalla el legislador morenista que busca ampliar las disposiciones contra actos discriminatorios, como cuando se añade la expresión “buena presentación” en las ofertas laborales.



“Se oferta una plaza laboral, inmediatamente, vemos que establecen una serie de requisitos mínimos para poder aspirar a esa plaza laboral. Una de ellas, que nunca he entendido y espero que todos tengamos claridad en que es completamente discriminatoria, es que se pide buena presentación”, indica Martínez Martínez.



"Para acceder a ciertos empleos ofertados, se hace una serie de exigencias que impiden a los aspirantes a postularse, ya sea por razón de origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, salud física o mental, jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo", añade.



El también coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Jalisco expone que desde 2012 hasta el 2022 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación tuvo tres mil 915 reportes, de los cuales, casi el 50 por ciento se presentaron porque se les negó el derecho a trabajo por motivos basados en discriminación y no en aptitud, habilidad o capacidad para desempeñarse en el puesto.



La propuesta de Chema Martínez plantea adicionar que tampoco podrá haber condiciones que impliquen discriminación en las vacantes laborales publicadas o anunciadas en medios de comunicación o en cualquier red social y plataformas de colocación; ni en los procesos de colocación laboral o reclutamiento de los aspirantes a trabajadores o futuros empleados.



También se pretende que no podrá haber discriminación por motivos de color de piel, cultura, el sexo, las discapacidades, condición económica, salud física o mental, jurídica, la apariencia física, las características genéticas, el embarazo, la lengua, la identidad o filiación política, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, o por los antecedentes penales.