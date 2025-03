Nuevo pacto fiscal con federación, prioridad en último año de Alfaro

El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez afirma que no tiene intención de gestionar más proyectos de infraestructura con la Federación en el último año de su mandato, más allá de los que están en ruta, sino el de concretar un nuevo pacto fiscal del que sigue esperando respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O.



El viernes 1 de septiembre, Alfaro Ramírez acompañó al presidente de México Andrés Manuel López Obrador en el primer recorrido del Tren Maya, afirma que no trató pendientes de la Federación con Jalisco, tampoco temas políticos, sino que fue una “plática de amigos”, sin embargo, sí se encontró con el titular de la SCHP, a quien le pidió una reunión.



“Le pedí que, ojalá, pronto nos recibieran y dieran una respuesta, más que un tema de gestión de obras, lo que queremos es un nuevo acuerdo fiscal, es lo que estamos peleando, vamos a ver qué respuesta hay del Gobierno Federal y en función de eso cuál es la posición de Jalisco. Hay una mesa técnica instalada, ya se presentó el documento completo, se hizo una exposición amplia de lo que estamos proponiendo, pero todavía respuesta no hay”, afirma Alfaro.



“Nos interesa que Hacienda dé una respuesta formal del planteamiento que pusimos sobre la mesa de tener un nuevo acuerdo fiscal con la Federación, no ha habido todavía respuesta”, añade.



Cuestionado el gobernador sobre los pendientes de la Federación con Jalisco, señala que por diversos motivos no se pudieron concretar obras como el puente federación en Puerto Vallarta y el libramiento también en este municipio; la ampliación de los dos puentes de Ocotlán, que se tendrán que pagar totalmente con recurso estatal; además, de quedar pendiente la reconstrucción de la infraestructura federal carretera.



“(Se) Requiere un trato del gobierno federal distinto, en el futuro. Ha sido un sexenio que ha quedado en evidencia que un Estado que le aporta tanto al país, no recibe lo que correspondería, pero en general, la segunda mitad del sexenio pudimos mejorar la relación”, afirma Alfaro.