Inicia en Jalisco entrega de Pensiones del Bienestar

A partir de este jueves 7 de septiembre inicia la entrega de la Pensión del Bienestar para adultos mayores en Jalisco y concluirá el próximo día 28 de este mismo mes, Katia Meave Ferniza delegada de los programas sociales del Gobierno de México en la entidad, señala que la entrega será escalonada según la inicial del primer apellido; esta pensión corresponde a los meses de septiembre y octubre.



En México, reciben esta pensión 11.5 millones de personas mayores de 65 años; de estas, en Jalisco son alrededor de 730 mil beneficiarios de esta pensión que reciben cuatro mil 800 pesos bimestrales a través de la Tarjeta de Bienestar.



De igual manera, se les estará entregando la pensión a las personas con discapacidad, en ambos casos, los depósitos se hacen en la tarjeta del Banco del Bienestar, al ser la entrega escalonada por orden alfabético, se pide a las personas que no les corresponda no acudir a los cajeros hasta que sea su turno.



Para los apellidos que inician con la letra A corresponde el jueves 7 de septiembre; para los de la letra B, el viernes 8; para la letra C, lunes 11 de septiembre; D, E y F el martes 12; para la letra G miércoles 13; letra H, jueves 14; I, J y K, el lunes 18 de septiembre; la letra L, el martes 19; letra M miércoles 20 de septiembre; las letras N, Ñ y O, les toca el jueves 21; las letras P y Q, corresponde el viernes 22; la letra R, el lunes 25 de septiembre; la letra S, el martes 26; mientras que las letras T y U, el miércoles 27; por último, las letras V, W, X, Y, Z, el jueves 28 de septiembre.



“Es importante decirle a las y los nuevos usuarios de la tarjeta del bienestar que no es necesario asistir al banco del bienestar a consultar un saldo o ver si ya se realizó el depósito, ya que este trámite lo pueden hacer vía telefónica o bajando la app del banco del bienestar, y de esta forma evitar saturación en los bancos durante los días del operativo. Están disponibles la línea bienestar 800 639 4264 y 800 900 2000 y el teléfono de Bienestar Jalisco 33 36 79 36 30 ext 306, 307, 309, 310 y 318”, informa Katia Meave.



Añade que la tarjeta del Banco del Bienestar se puede utilizar para hacer pagos en tiendas de autoservicio, tal como una tarjeta de débito, de igual manera se puede usar para hacer pagos en farmacias, supermercados, realizar el pago de servicios como el agua, luz y teléfono o cualquier establecimiento que tenga terminal bancaria.



En caso de que se necesite retirar su dinero en cajeros de la banca comercial, existe un cobro de comisión que va de los 17 hasta los 40 pesos, dependiendo el banco.



“Le hacemos un llamado a los familiares de las y los adultos mayores que los ayuden a bajar la aplicación del banco del bienestar para que sea más fácil para ellos cobrar su pensión y/o estar informado del día que le llegara su depósito para evitar complicaciones de cualquier tipo”, apunta Katia Meave.