Hay otras denuncias de abusos de la Policía Vial Municipal de El Salto

A la denuncia hecha esta semana por transportistas de carga, a quienes los policías viales municipales de El Salto se llevan los camiones con grúa por estar mal estacionados, ahora, un propietario de auto de plataforma, denunció el acto arbitrario que vivió la noche del martes.

Francisco del Castillo relató que él circulaba con pasajeros en un auto Versa 2015 y al dar una vuelta prohibida en la calle Emiliano Zapata, junto al parque Montenegro, lo abordó un policía vial de El Salto, quien le aplicó tres multas más, al asegurar que no había pagado el refrendo vehicular de este año. Sin embargo, le mostró una fotografía en su teléfono celular, pero no la aceptó, por lo que ordenó que se llevaran el auto con grúa.

El conductor tenía sus documentos en regla. Incluso la póliza de seguro y su licencia de conducir, pero de nada sirvió.

“Le dije: conozco mis derechos. ‘Pues a mí no me interesan tus derechos’, dice. ‘Aquí en el municipio de El Salto la autoridad soy yo’, me dijo este comandante, que es David Figueroa Dávalos. Desde el primer minuto se mostró agresivo y desde el principio dijo que se lo iba a llevar, sin siquiera haberme pedido papeles. Yo soy Uber y llevaba pasaje en ese momento. ‘Baja a tu pasaje y que se vayan, porque tu carro se va’. Había un auto delante de mí que acababan de parar, no duró ni tres segundos y lo dejaron ir. Lógicamente, yo me imagino por qué, le han de haber dado un billetito, por abajo”, relató.

El conductor del auto de alquiler aceptó que cometió una falta que ameritaba una multa, pero no procedía que a la unidad se la llevara la grúa.

Cuando argumentó esto ante el agente de tránsito de El Salto, éste lo amenazó diciéndole que tenía sus datos personales y que podía ir a su domicilio, lo que asustó al denunciante.

El caso de Francisco no es el único, hay quejas de más operadores de autos de plataforma, que se suman a la denuncia pública que hizo el delegado de la Amotac, Eduardo Maldonado García.

“Ojalá que podamos hacer algo de nuestra parte para que esto se frene, porque es imposible trabajar en ese municipio. Yo me dedico también al transporte, como Uber y son constantes las quejas de compañeros en el municipio de El Salto, se la pasan extorsionando y sacando dinero a todos los choferes. No importa que tengas todo en regla, ellos se llevan los carros”, expresó.

La Policía de Tránsito del Ayuntamiento de El Salto no envió el auto a un corralón público, sino a un depósito que opera la propia empresa de grúas, GYSA SA de CV, con domicilio en Ixtlahuacán de los Membrillos.