Reportan que no hay daños tras los sismos de magnitud 5.7 y 5.8 frente a las costas del Estado

Este viernes se presentaron dos sismos en el Estado, el primero se registró alrededor de las 10 de la mañana, con magnitud 5.7 y epicentro a 89 kilómetros al oeste de Cihuatlán, percibido prácticamente en toda la franja costera, Área Metropolitana de Guadalajara, así como algunos municipios del interior.



La Red Sísmica de Jalisco de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, corroboró específicamente que, el movimiento tuvo su epicentro a 55 km mar adentro frente a Playa Careyes a 8 kilómetros de profundidad.



Minutos después se registró un segundo sismo de magnitud 5.8 con epicentro a 64 kilómetros de Cihuatlán y profundidad de 4 kilómetros; este segundo movimiento tuvo percepción en los municipios que comprenden la Costa de Jalisco, como Cihuatlán, Tomatlán, Cabo Corrientes, La Huerta y Puerto Vallarta.



Ese temblor fue percibido de manera moderada a fuerte, en Puerto Vallarta, lo que provocó que algunos hoteles y edificios de gobierno fueran evacuados a manera de prevención, sin embargo, hasta el momento se descartan afectaciones a personas.



El segundo movimiento telúrico también tuvo percepción leve en los municipios de, Zapotitlán de Vadillo, Tonila, Pihuamo, Tecalitlán, Zapotiltic, Tuxpan, Tamazula, San Gabriel, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Atoyac, Amacueca, Teocuitatlán, Zacoalco, Unión de Tula, Ayutla, Acatic, Acatlán de Juárez, Ahualulco del Mercado, Amatitán, Cocula, Cuquío, El Arenal, El Salto, Etzatlán, Hostotipaquillo, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, Magdalena, San Cristóbal de la Barranca, San Juanito, de Escobedo, San Marcos, San Pedro, Tlaquepaque, Tala, Tequila, Teuchitlán, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Villa Corona, Zapopan Zapotlanejo, El Grullo, Tuxcacuesco, Ejutla, Autlán de Navarro, El Limón, Chiquilistlán, Tecolotlán, Tonaya y Atengo.



La zona de los Altos de Jalisco no reportó percepción de ambos movimientos sísmicos.

En seguimiento de los protocolos en el Área Metropolitana de Guadalajara y en los municipios antes mencionados varios edificios privados y de Gobierno también fueron evacuados.



Oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil de inmediato iniciaron con los recorridos de vigilancia y monitoreo sobre los puntos para atender en caso de fuera necesario a las personas que desalojaron los edificios, afortunadamente las acciones de evacuación se llevaron a cabo con tranquilidad y sin ningún sobresalto.



Para el AMG, señalar que por parte del Sistema del Tren Eléctrico Urbano Siteur se informa que no se ha detectado ninguna irregularidad con los sismos presentados, sin embargo, y a manera de prevención se continúan con los recorridos de supervisión,



Finalmente y con base a la información emitida por el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina, NO se espera la generación de un tsunami a causa de los sismos ocurridos esta mañana, no obstante, se pueden producir variaciones de pocos centímetros en el nivel del mar en la región de generación del sismo.



El Gobierno del Estado a través de la Unidad Estatal de Protección Civil, exhorta a la ciudadanía a mantenerse informados a través de los canales oficiales de Gobierno y a no caer en la desinformación. Además de atender las indicaciones oficiales y en caso de ser necesario comunicarse al 911.