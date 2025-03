Aun año de la apertura del Centro de Conciliación, 80% de los conflictos laborales se resuelven en menos de 45 días

A casi un año de que comenzó actividades, el Centro de Conciliación Laboral ha logrado agilizar los casos de conflicto laboral entre patrones y empleados, ya que en 80% de los asuntos que denuncia el trabajador, se resuelven en menos de 45 días, informó el secretario del Trabajo de Jalisco, Marco Valerio Pérez Gollaz.

El 3 de octubre se puso en servicio el Centro de Conciliación Laboral, que dirige Enrique Flores Domínguez, donde se han atendido entre 2 mil 500 y 3 mil casos de demandas laborales, por despidos injustificados, sobre todo.

“La verdad, es algo muy rápido. Estamos hablando de que 80% de los casos se resuelven en menos de 45 días. Estamos impugnando cuando no acuden los patrones a la conciliación, para promover sanciones. En esta circunstancia excitar desde el punto de vista positivo y cuando no les interesa a los patrones, sancionarlos. ¿Quién no quiere concluir sus conflictos lo más rápido?. Estoy seguro que así va a ser”, aseguró.

A escala federal, en noviembre de 2020 comenzó actividades el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo que dio paso al nuevo modelo de justicia laboral.

En Jalisco, el Centro de Conciliación Laboral se localiza en la avenida Juan Gil Preciado, en la zona de Tesistán. Además, se tienen en operación las oficinas regionales de Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Autlán y Ocotlán.