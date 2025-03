María Elena Limón quiere que la apunten como aspirante de MC a gobernadora del estado

María Elena Limón García, diputada federal de MC y ex presidenta municipal de Tlaquepaque, levantó la mano para afirmar que quiere participar en la competencia interna del partido naranja, para ser candidata a gobernar Jalisco.

Limón García acudió al segundo informe de actividades de la alcaldesa de Tlaquepaque, Citlalli Amaya, de quien es muy cercana y ahí fue donde expresó su deseo de ser gobernadora.

“Yo he demostrado mi amor por Tlaquepaque, he demostrado mi amor y respaldo incondicional a las mujeres de Tlaquepaque y de Jalisco. Al pueblo lo que pida, hay que trabajar y tenemos que salir adelante para que las mujeres demostremos que somos capaces de ganar no solamente un municipio, sino también un estado y por qué no”, afirmó.

-Entonces, ¿si se apunta?, se le preguntó.

-Pues si me apuntan, yo me apunto”, respondió.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró en el segundo informe de gobierno de la presidenta municipal de Tlaquepaque, que tanto la alcaldesa actual, como la ex presidenta municipal, María Elena Limón, podrían sucederlo en el cargo.

Limón García dijo que ella ofrece experiencia, sensibilidad, honestidad, trabajo y compromiso con la causa de los que menos tienen.

Aseguró que ella ha demostrado que trabaja por todos, no sólo por las mujeres. Destacó que en la coyuntura actual los políticos tienen que estar muy unidos, para ‘blindar’ a Jalisco, dijo que no pueden permitir que el estado “se pinte de otro color, porque naranja le va muy bien".