Destaca Sergio Chávez mejora de seguridad en Tonalá; Alfaro promete estaciones de Mi Macro Periférico

Contrario al resto de alcaldes metropolitanos, el presidente municipal de Tonalá Sergio Chávez Dávalos no utilizó el foro de su segundo informe de gobierno para destapar sus aspiraciones políticas rumbo al 2024.



Con la posibilidad de reelegirse, señala que esperará hasta el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, para anunciar su decisión, indica que tiene invitaciones de participar en otras trincheras, una de ellas proveniente de Claudia Sheinbaum.



“Yo puse un plazo máximo hasta el 12 de diciembre, puede ser antes, estoy revisándolo. Hay invitaciones, incluso de personas, entre ellas, Claudia Sheinbaum, estaré revisando porque antes de pensar en aspiraciones políticas necesito tener caminando, vean lo que anunció el gobernador, la extensión del Macrobús, es necesario que esté alguien responsable de esta parte, estoy dentro de la jugada política, esperaré las decisiones”, señala Sergio Chávez.



En el informe, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez hizo el compromiso de que a Tonalá lleguen las estaciones de Mi Macro Periférico, pues este sistema de transporte desde su proyecto original, no planteaba tener en este municipio, dijo confiar que el próximo año se concreten las obras para alcanzar la cabecera municipal tonalteca.



Alfaro Ramírez consideró como un pendiente que tiene con el municipio y al no haber obtenido recursos de la federación, la obra se ejecutará con dinero del erario estatal.



“Era un compromiso que había del fondo metropolitano para las estaciones de Tonalá; no es un tema de colores, es una gestión que ha hecho incluso el presidente de Tonalá, pero no ha habido ni un peso para obras de movilidad”, señala el gobernador.



Por otra parte, Sergio Chávez destaca que no ha tenido que regatear recursos del Gobierno de Jalisco para proyectos en Tonalá, se tiene en puerta la construcción de la Cruz Verde El Rosario, la preparatoria Sur de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, la rehabilitación con concreto hidráulico de la avenida Río Nilo, la operación del Hospital Civil de Oriente, como principales.



En su informe, el alcalde de Tonalá destaca la inversión privada que se ha hecho en el municipio, cerca de 720 millones de dólares y la creación de 22 mil empleos formales.



Otro rubro que presume es en seguridad, pues Tonalá salió de la lista de los 50 municipios más inseguros del país, lo anterior de acuerdo con las últimas mediciones y conforme a la encuesta del INEGI, se bajó la percepción ciudadana de inseguridad en más de siete puntos.