Las decisiones de Jalisco, se toman en Jalisco: Enrique Alfaro

El Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, acompañó este martes al presidente Municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, en la rendición de su 2do. Informe de Actividades, donde el mandatario estatal resaltó la capacidad del alcalde tapatío para gobernar la ciudad y recordó la ruta que siguió cuando lo invitó a formar parte de su proyecto de gobierno.

“Venir el día de hoy a acompañar a un amigo por el que tengo tanto aprecio, que respeto enormemente por su capacidad para gobernar, con el que me une una historia larga de batalla y de lucha política, porque también tengo muy presenté cómo hace 10 años, cuando había pasado la elección del 2012, no habíamos ganado la elección, pero habíamos ganado el respeto y habíamos ganado la construcción moral para comenzar la construcción de un gran movimiento social en Jalisco, y en el año 2013, hace 10 años, busqué a Pablo, platiqué con él y le pedí que se animará a dar ese salto que no es sencillo de dejar la vida en el sector privado y de entrarle a la política”, enfatizó el Gobernador.

Añadió que por todo lo que se ha vivido en la lucha de los gobiernos ciudadanos, en Jalisco se construirá lo nacional desde lo local y que se construirá en unidad un proyecto para el 2024 con el compromiso central de cuidar a Jalisco.

“Que no haya lugar a dudas, vamos a construir un acuerdo de cara con un compromiso central, cuidar a Jalisco, y a partir de eso, y a partir de ese principio, lo que vamos a demostrar, como lo hemos hecho una y otra vez, es que en Jalisco somos mayores de edad políticamente hablando, y las decisiones de Jalisco se toman en Jalisco”, destacó Alfaro Ramírez.

Por su parte, Lemus Navarro reconoció el liderazgo de Enrique Alfaro para hacer que Jalisco tenga rumbo y dirección, agradeciendo además la anfitriona política que tuvo con él desde que comenzó la era de los gobiernos ciudadanos.

“Por eso quiero distinguir el liderazgo del Gobernador Alfaro, tú abriste brecha, tu visionaste este proyecto de todas y de todos nosotros, hoy Jalisco tiene rumbo y visión de futuro y eso se debe a ti Gobernador”, comentó el presidente municipal.

Lemus Navarro destacó en su informe los principales logros en materia de reconstrucción del tejido social, deporte, seguridad y cultura, así como proyectos compartidos con el Gobierno de Jalisco como la política para la recuperación de espacios públicos para los ciudadanos, la reconstrucción del tejido social, el Paseo Fray Antonio Alcalde y la intervención de avenidas importantes de la ciudad como Enrique Díaz de León, así como la intervención de escuelas de educación básica y la entrega de paquetes Recrea, entro otros proyectos.