Se "destapa" Pablo Lemus como aspirante al gobierno de Jalisco y a Samuel García como candidato presidencial

Durante el segundo Informe de gobierno del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro el tema político fue el que acaparó la atención. Ante los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro y Samuel García, el primer edil tapatío expresó su deseo de convertirse en candidato a la gubernatura.

En su mensaje de una hora con cinco minutos, Lemus afirmó que no se ve en ningún otro partido que no sea MC, reconoció a Enrique Alfaro como su aliado y al líder nacional de MC, Dante Delgado -quien no acudió al teatro Diana- lo llamó “jefe”.

“Quiero invitarles a que juntas y juntos hagamos un proyecto en común para seguir defendiendo a Jalisco, como una tierra de desarrollo, de libertad, de igualdad y de oportunidades. Por eso quiero pedirles su respaldo para construir un proyecto social y colectivo, en el que me ayuden a ser el próximo gobernador de Jalisco. (aplausos)”, expresó. Luego corearon varias veces la palabra “¡Gobernador-gobernador!”.

Sin embargo, Lemus no solo destapó su interés personal de competir por el gobierno de Jalisco en 2024, sino que le dijo al gobernador de Nuevo León, Samuel García, que él sea el candidato presidencial de MC.

“Ojalá te animes Samuel, porque sabes que estamos contigo Samuel y que cuentas con todas y todos nosotros para cambiar a México. Hasta donde tope gobernador, ánimo, por favor ponte de pie, ánimo. Por favor”, dijo.

Al teatro Diana acudieron los alcaldes de Colima, de Puebla, de San Pedro Garza García, y de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, así como la legisladora del PRI, Claudia Ruiz Massieu. En primera fila reapareció el ex alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, quien desde hace más de dos años no asistía a actos públicos.

El gobernador Enrique Alfaro, le dio un espaldarazo político a Lemus y aseguró que los aspirantes a gobernador de MC (Clemente Castañeda, Alberto Esquer y Verónica Delgadillo), se van a poner de acuerdo y no habrá rompimiento.

“Lo que vamos a demostrar, como lo hemos hecho una y otra y otra vez, es que en Jalisco somos mayores de edad políticamente hablando. Las decisiones de Jalisco se toman en Jalisco y yo expresé lo que pienso sobre el escenario político nacional y expresé mis razones y no las voy a repetir, pero también soy claro en la convicción de que este proyecto ha significado una lucha muy larga para construirlo y que no lo vamos a dejar morir aquí. Este es un proyecto que tiene marca clara: se llama Movimiento Ciudadano y en ese sentido, vamos a seguir construyendo hacia adelante”, enfatizó, en un claro mensaje al líder nacional emecista, Dante Delgado.

Al informe acudieron los ediles de oposición de Guadalajara, Sofía García, del PRI, y Tonatiuh Bravo, del partido Hagamos. Sin embargo, se ausentaron el panista Fernando Garza y los cuatro regidores de Morena, que encabeza Carlos Lomelí.

Resultados en seguridad

En rueda de prensa posterior a su informe, el alcalde Pablo Lemus, aseguró que él ha sido el único de los presidentes municipales metropolitanos que ha abordado el tema de seguridad en su segundo informe anual de actividades.

Afirmó que de 2019 a 2023, el robo a personas se redujo 59.8%, el robo a casa habitación bajó 68%, el robo a negocio se redujo 76% y el hurto de vehículos cayó 59%. “Estos son los delitos que más lastiman a los tapatíos”, manifestó.

Sin embargo, nada habló del tema de personas desaparecidas, pero explicó que el tema no lo ha desatendido en sus dos años de gestión.

“Hay un tema que yo siempre he trabajado y he reconocido públicamente que es el dolor que viven las familias víctimas de desaparición forzada y quienes merecen mi respeto y acompañamiento. Hemos implementado un programa desde el DIF Guadalajara que se llama ‘Acompañando la Ausencia’, en el cual estamos atendiendo a más de 300 familias ya, con apoyo alimenticio, a través de despensas, apoyo psicológico, con tratamiento profesional”, indicó.

Otro tema que no abordó fue el de la recolección de la basura, donde la empresa concesionaria Caabsa Eagle ha incumplido con el contrato y bajó la frecuencia de paso de los camiones recolectores, en los meses recientes.

De ello, Lemus aseguró que al final de la siguiente semana dará una importante noticia, junto con otros alcaldes.

“Tomamos un acuerdo los alcaldes que tenemos el sistema de recolección concesionado, de no hacer declaraciones públicas ya sobre este tema, hasta en tanto, no anunciemos a ustedes y a los ciudadanos un acuerdo final de lo que sucederá con Caabsa. Estamos muy cerca de esta situación. Hoy en la mañana en el informe de Chava (Salvador Zamora), nos pusimos de acuerdo, estamos entre que la reunión pudiera ser el lunes o martes y un anuncio después de ello, pero va a haber una noticia muy importante en materia de recolección basura en las concesiones de los municipios que las tenemos. Aguántennos unos días de verdad”, puntualizó.