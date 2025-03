La inauguración de obras en parque San Rafael fue abierta al público, afirmó alcalde tapatío

La inauguración de las canchas de béisbol y el colector pluvial construido en el parque San Rafael no se hizo de espaldas a los vecinos de Jardines de la Paz y colonias aledañas, aseguró el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, quien estuvo presente la tarde del miércoles junto con el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, sin la asistencia de los vecinos que se han opuesto a la obra.

Lemus Navarro aseguró que fue un acto abierto al público. Se le preguntó por qué no se invitó a los colonos opositores y respondió que éstos no viven en la zona, sino en el fraccionamiento Bugambilias (en Zapopan), y no les dio tiempo de llegar.

“Estaba abierto al público, imaginen, había el día de ayer más de 400 niñas y niños, entrenadores y vecinos –los que quisieron ir-. Lo que pasa es la realidad de las cosas, quienes se oponían a la obra de San Rafael, no alcanzaron a llegar y no alcanzaron a llegar, por una razón muy sencilla, porque viven en Bugambilias, porque viven al sur de la ciudad, no son vecinos de San Rafael; Raquel Gutiérrez Nájera, (Pedro) León Corrales, todos ellos viven en Bugambilias. En realidad no era una protesta de vecinos, era una protesta política y ayer no alcanzaron a llegar. Cuando les avisaron, estaban en Bugambilias, qué flojera, no alcanzo a llegar ¿cómo?”, señaló en entrevista.

La entrega de canchas de béisbol en el parque San Rafael y el depósito pluvial tuvo una inversión de 168 millones de pesos, según dio a conocer en un comunicado el gobierno de Jalisco.

Sobre el tema, la diputada del partido Hagamos, Mara Robles Villaseñor, afirmó que el colector pluvial se hizo siempre en la opacidad, al no informar a vecinos ni consultarlos y tampoco a los 38 diputados, ya que el Congreso del Estado solicitó información al director del SIAPA, Carlos Torres Lugo, y no ha contestado.

“Quiero reiterar la petición que se hizo en este Congreso del Estado, a las autoridades que tienen que ver con la construcción del colector pluvial San Rafael, en los términos más respetuosos y más serenos para que entreguen la información. Si se trata de una obra en beneficio de la población, por qué negarle, ya no digamos a la ciudadanía que tiene todo el derecho a la información, sino a esta soberanía que tiene la obligación de pedirle información a las autoridades, todo lo necesario para conocer los detalles del proyecto”, advirtió.

Robles Villaseñor recordó que el Congreso solicitó tres puntos al SIAPA, con base en una perspectiva ambiental, de derechos humanos y civiles:

Los requisitos técnicos de la obra.

Las consecuencias ambientales del proyecto

Afectación social a los vecinos