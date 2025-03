Hay que cambiar para ganar 2024: “Chema” Martínez

Separarse del cargo y no poder registrarse a otra candidatura son dos puntos que el diputado José María “Chema” Martínez dice le hubiera gustado ver en la convocatoria recién publicada para ser el coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Jalisco y eventual candidato de Morena a la gubernatura.



“La convocatoria me entusiasma mucho porque, ahora sí, llegó la hora de la verdad. Hay que ver quién sí es un posible aspirante o coordinador a los trabajos de la Cuarta Transformación de a de veras. No solo estoy convencido (de registrarme), estoy determinado a hacerlo y estaré integrándome a este proceso en el primer minuto que así lo disponga la convocatoria, en principio, para recorrer el Estado en la medida que nos sea posible”, expone el diputado morenista.



“Que nos hubiera obligado a separarnos del cargo y que determinara que, quien se registre en este proceso, no pueda registrarse a otro proceso abierto por Morena, para quitar este incentivo de la gente que dice ‘yo voy’ para buscar un ticket de salida para un Plan B; aquí no debe haber Plan B, se es o no se es. Estoy claro en este proceso, por eso me hubiera gustado verlo, no lo vi”, expone “Chema” Martínez.



La convocatoria señala a los aspirantes que deben haberse separado del cargo 90 días antes de la elección, es decir, en el inicio de las campañas el 1 de marzo, sobre la decisión de hacerlo antes o esperar el tiempo marcado, expone el diputado morenista que deberá de ser consensuado entre los aspirantes para que haya piso parejo.



Los aspirantes a la gubernatura de Jalisco por Morena, además de “Chema”, son el regidor por Guadalajara Carlos Lomelí y el diputado federal Antonio Pérez Garibay; dice el también coordinador de la bancada morenista tener buena relación con ambos, sin embargo, señala que para ganar se deben hacer las cosas diferentes.



“Los dos compañeros, por supuesto, han manifestado su interés público de toda la vida. Mi apuesta es, con todo respeto a mis compañeros, que hagamos las cosas diferentes. Hay que cambiar para ganar, que no sigamos en lo mismo, porque, finalmente, eso mismo no dio resultados en el pasado”, señala “Chema”.



En cuanto a los rumores que suponen la elección de Claudia Sheinbaum por un perfil, expone “Chema” Martínez que el proyecto de nación no descarta a nadie.



“La doctora Sheinbaum ha sido muy clara que todos cabemos, quienes coincidimos con el obradorismo, las causas y principios de la Cuarta Transformación caben en esta circunstancia, eso obedece a que nos necesitamos unos a otros. En el proyecto de nación que encabeza el presidente nos llama a todos. No podemos descartar a nadie”, indica.