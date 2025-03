En 2022, crecieron 24% los viajes en bici en el AMG, según encuesta de la AMIM

En Guadalajara y los municipios metropolitanos los viajes en bici se incrementaron 24% en 2022, en comparación con 2021, según el resultado de la Encuesta Metropolitana Ciclista Anual, elaborada por la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM).

En 2022 se realizaron un promedio de 52 mil 278 viajes ciclistas diarios, esto es, 9 mil 966 viajes más que el año previo, cuando se hicieron 42 mil 232, informó Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, gerente de Transporte Activo y Compartido de la AMIM.

Un factor para lograr ese aumento de viajes en bici es que se ha ampliado la red de ciclovías. Por ejemplo, se implantó el carril bus bici en avenida Hidalgo.

“Yo creo que el tema de generar más infraestructura ciclista empieza a generar un efecto dominó, un efecto multiplicador en el tema de los viajes. Si la red está conectada, si cada vez es más densa, es más probable que conecte con más orígenes y más destinos y sea una opción para los ciudadanos”, explicó Víctor Manuel Clavellina.

La Encuesta Metropolitana Ciclista 2022 se presentó en un foro realizado en la Escuela Superior de Arquitectura, como parte de la Semana de la Movilidad, organizada por la AMIM.

Un dato que revela que la infraestructura ciclista y de la ciudad no está hecha para todos es que, del total de usuarios de la bici, 89% son hombres y apenas 11% son mujeres, precisó Emely Malacón Hill, directora de Gestión y Seguimiento de la Coordinación de Gestión del Territorio del gobierno de Jalisco.

“A la pregunta de si la ciudad está diseñada para todos, la respuesta es definitivamente no, pero también hay que tomar en cuenta que el tema de perspectiva de género es un término muy nuevo en comparación con la historia del desarrollo urbano, es decir, con las acciones que se han hecho en los últimos años, estamos tratando, no revertir, pero sí compensar que, por decenas o cientos de años, las ciudades no se diseñaron para todos”, subrayó Emely Malacón.

Jacqueline Castañeda, coordinadora de Infraestructura y Movilidad Segura de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial, ponderó el avance logrado en acciones a favor de los ciclistas y los peatones.

“Después de diez años y antes con todo lo que hicieron los colectivos, vamos bien, falta muchísimo y a mí lo que más me da como alegría ver es que en el horizonte hay muchos proyectos de movilidad no motorizada, de movilidad activa, desde los diferentes municipios, desde el estado”, afirmó.

Génesis Hernández Díaz, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público, fue la moderadora del foro, y señaló que entre las razones de por qué las personas no usan la bici en sus viajes diarios destaca que 27% no tiene bici; a 11% no le gusta; 11% lo considera riesgoso, otro 11% hace recorridos de distancias largas y no le es conveniente; y 5% porque es inseguro.

La Paz, la ciclovía más usada en la ciudad

Otro dato que arroja la encuesta es que la ciclovía que tiene mayor tráfico de ciclistas es la que va por avenida La Paz, desde calzada Independencia hasta avenida Los Arcos, en la zona Minerva, informó Manuel Clavellina Peñaloza, gerente de Transporte Activo y Compartido de la AMIM.

“Dentro del Top 3 de ciclovías, por ejemplo, está la ciclovía de La Paz que en 2022 pasó a estar en el Top 3. La ciclovía de La Paz es una ciclovía que ha tenido mucho trabajo, mucho re-trabajo, tiene historia esa ciclovía. Fue la primera que no se hizo (en el trienio 2000-2003), habría que decirlo, antes de la ciclovía de avenida Federalismo”, explicó.

La ciclovía de la Paz tuvo 1,438 viajes por día, en promedio, durante 2022. Le sigue en segundo lugar la polémica ciclovía de avenida Guadalupe-San Ignacio, que enfrentó oposición de una parte de los vecinos con 1,319 viajes diarios promedio y cierra el Top 3 la ciclovía de avenida Revolución-calle Corregidora, junto al CUCEI, con 1,206 viajes.

Un dato negativo es que durante 2022 se registraron 12 ciclistas fallecidos y 35 lesionados, precisó Jacqueline Castañeda, de la Iniciativa Bloomberg, quien agregó que en contraparte el carril bus bici de avenida Hidalgo, ha tenido “cero accidentes” a poco más de un año de que entró en operación, el 4 de septiembre de 2022.

TOP 3 DE CICLOVÍAS en 2022:

Frecuencia de aforo promedio de bicis en un día típico.

Ciclovía de avenida La Paz. 1.438 viajes. Colonia Americana en Guadalajara.

Avenida Guadalupe-San Ignacio. 1,319 viajes Colonia Chapalita en Zapopan.

Avenida Revolución-Corregidora 1,206 viajes. Colonia Revolución en Guadalajara.

DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJES EN BICI.

Guadalajara. 53.31%

Zapopan. 33.93%

Tlajomulco. 8%

Tlaquepaque. 4.43%

Tonalá. 0.33%

ADULTOS LOS QUE MAS USAN LA BICI

79% de los viajes en bici los realizan adultos de entre 25 a 64 años.

LAS CICLOVÍAS QUE MÁS LE GUSTAN A LOS USUARIOS:

Avenida Federalismo: 40%

Avenida Alcalde-Ávila Camacho: 26.9%

Avenida Hidalgo (carril bus-bici): 22.5%