Inician morenistas registro para encabezar defensa de la 4T en Jalisco

Inicia el registro de morenistas que aspiran a ser el o la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Jalisco.



Entre los aspirantes morenistas que ya dieron a conocer su registro se encuentran Favio Castellanos, José María “Chema” Martínez, Cecilia Márquez, Luz Adriana Candelario y María Antonia Cárdenas, una más que también se apunta, pero por el Partido Verde, es Claudia Delgadillo; mientras que, Carlos Lomelí y Antonio Pérez Garibay, se espera que se registren este martes 26 de septiembre.



Favio Castellanos, exdelegado de Morena en Jalisco, destaca durante su registro que es momento de que haya un cambio generacional, pues algunos ya tuvieron su oportunidad, sin embargo, la perdieron.



“Debe de existir diálogo, vamos a estar atentos, platicando, escuchando a todas y todos nuestros compañeros y les vamos a hacer una invitación, parece que algunos ya han tenido su oportunidad, toca un relevo generacional, toca que renovemos la actividad al interior de nuestro partido, por eso nos estamos anotando”, afirma Favio.



Por su parte, “Chema” Martínez publica en sus redes la fotografía de su registro, además, de un mensaje en el que afirma asumir el compromiso de participar en el proceso de manera seria y con entusiasmo para consolidar los valores del Obradorismo, pide también un cambio “para ganar”.



“Para ganar hay que cambiar, y la única salida para dejar atrás la pesadilla de los Gobiernos Naranjas es con un Cambio Humanista con un Morena unido, organizado, sin cacicazgos, ni cuotas. (…) debemos luchar juntos todos y todas para hacerlo posible, pero no con quienes repiten de memoria principios para emular al presidente, sino con quienes sean leales a las causas y principios en forma congruente y no le resten a Morena”, afirma “Chema” Martínez.



Otra aspirante registrada es la diputada federal por Jalisco, Luz Adriana Candelario Figueroa, expone que debe ser una mujer quien encabece los Comités de Defensa.



“Porque es tiempo de las mujeres para gobernar lo hacemos con el corazón, lo hacemos por amor al pueblo y que confiamos al cien por ciento en el Consejo Estatal y Nacional para que decidan el mejor perfil y espero ser quién lo represente. Me conocen por el trabajo que he hecho en el estado y ahora seguiremos escuchando a todos, principalmente sobre los temas que le duelen a la entidad como corrupción e inseguridad, porque vamos a trabajar para resolverlos”, afirma Luz Adriana.



Hasta el momento, el partido no ha revelado si compete a Jalisco que sea mujer quien encabece estos comités, por obligación de la paridad.



Según la convocatoria publicada, el registro de aspirantes se realizará a partir de las 00:00 horas del 25 de septiembre hasta las 23:59 horas del 26 de septiembre de 2023. Para elegir a la o el coordinador de los Comités se realizará una encuesta con la participación de cuatro perfiles morenistas y dos invitados.



Señala la convocatoria que, quienes se registren, serán evaluados por la Comisión Nacional de Elecciones; la lista final de perfiles se le entregará al Consejo Estatal de Jalisco para que se pronuncie a favor de cuatro, de los cuales, al menos dos deben ser mujeres.