No habrá dinero federal en 2024 para Mi Macro Periférico en Tonalá, ni para el Libramiento de Puerto Vallarta

Las estaciones de Mi Macro Periférico para Tonalá, los carriles laterales del Periférico que están pendientes en la zona poniente, el puente Federación sobre el río Ameca, en los límites de Jalisco y Nayarit -con un costo de 576 millones de pesos- y el Libramiento para Puerto Vallarta, no están incluidos para Jalisco, en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2024 del gobierno federal.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez lamentó que el presidente López Obrador no haya cumplido el compromiso para concretar esos proyectos para el estado.

“No, nada de eso, parece que esos compromisos que había del gobierno federal, el tema del puente Federación, las estaciones de Mi Macro Periférico para Tonalá, que se habían comprometido a fondear. El tema del libramiento de Puerto Vallarta, ninguno de esas obras está considerada”, confirmó el titular del Ejecutivo, entrevistado en el patio del Congreso de Jalisco.

Alfaro reconoció al mandatario federal que la presa El Zapotillo tendrá el dinero suficiente para que se concluya sin problemas en 2024.

El dinero para la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco tendrá que llegar en los próximos días, por parte de la Secretaría de Hacienda. La obra registra 31% de avance y va conforme al calendario previsto, dijo.

Sobre el tema político de la sucesión en Jalisco, Alfaro fue claro al señalar que ya no va a opinar sobre las diferencias existentes entre los aspirantes a gobernador de MC. Confió en que llegarán a un acuerdo y dijo que no hablará más al respecto.

“Yo aprovecho la oportunidad para decir y aclarar que yo ya no voy a opinar sobre temas de grilla y de política electoral. Que los partidos hagan lo que consideren, yo ya terminé mi ciclo en la política partidista y espero que simplemente le vaya bien a Jalisco y le vaya bien a México, pero yo ya no me voy a involucrar en esos temas. En unos días más vamos a anunciar -como proyecto y como equipo- quienes estarán llevando la conducción del proceso de definición de candidaturas en nuestro proyecto y en nuestro movimiento”, aseguró.

Advirtió que los colaboradores del gabinete estatal que vayan a buscar una candidatura tendrán que separarse de sus cargos cuando lo defina MC. En un principio, identificó solo a dos que aspiran a puestos de elección, pero dijo que al realizar consultas puntuales resulta que son más, pero ya no dio más detalles.