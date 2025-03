Seguirá en la “congeladora” del Congreso ley que facilita donación de órganos en Jalisco

Diputados de MC, PAN y PRI votaron en contra de que se incluyera en la sesión del pleno de este miércoles, el dictamen con las reformas para facilitar el trasplante de órganos en Jalisco.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, pidió incluir el tema en la orden del día, pero con 14 votos en contra fue desechada. Quienes apoyaron la propuesta fueron ocho legisladores de Hagamos, Futuro y Morena.

Jalisco enfrenta una situación que amerita la acción colectiva para que haya más trasplante de órganos y la reforma que se plantea a la Ley de Salud es que se autorice la donación tácita, es decir que todos somos donadores, salvo que expresemos lo contrario.

El Congreso del Estado tiene casi cuatro años pendiente de aprobar esa reforma y Enrique Velázquez les dijo a sus compañeros que se definan y le dan la cara a quien espera un riñón. La propuesta se hizo desde el 9 de octubre de 2019.

El IMSS informó que hay 19 mil personas a escala nacional en espera de un órgano y en Jalisco son por lo menos 6 mil 500, quienes seguirán en espera, lamentó el representante popular.

“No puedo creer que no podamos tomar esta responsabilidad. De ‘perdida’ denle una hojeada a la iniciativa para poder decidir, aunque la voten en contra, pero pongan cara de una vez. Es urgente esto que está sucediendo en Jalisco y no puedo creer que digan que va a subir el costo de los trasplantes que tiene que metérsele más lana. Ojalá le metiéramos más lana, pero que el sector público haga lo que tenga que hacer si hace 500 trasplantes que se quede en 500 pero denle oportunidad al sector privado, tenemos 32 hospitales autorizados para hacer trasplantes”, expresó.

Este 26 de septiembre se conmemoró el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos y por ello el legislador de Hagamos pidió que el dictamen que ya había sido presentado a votación hace algunos meses, se presentara a votación de nuevo, pero la propuesta fue desechada.

Velázquez dijo que algunos diputados actúan con base en prejuicios y miedos y por eso no quieren aprobar la donación tácita de órganos.

“Entiendo perfectamente que a veces no hay las condiciones para poder analizar el tema, sobre todo cuando hay miedos. Uno de los miedos es que, si alguien pone que es donador en su licencia, el paramédico lo va a dejar morir, cuando yo creo que los paramédicos y los médicos salvan vidas. Otro es que se presta para el tráfico de órganos que hay personas que aparecen en algún lugar, en una tina con hielos porque le sacaron los órganos. Los órganos no son fusibles, no son focos, no se quitan dándole vueltas, se hace todo un protocolo y se requiere de toda una formación y capacitación de los médicos en lugares especializados para poder hacerlo”, les explicó.

Enrique Velázquez señaló que cada semana aumenta el número de personas que fallecen en espera de un órgano en Jalisco.