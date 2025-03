Define Morena a los cuatro perfiles para coordinar la defensa de la 4T en Jalisco

Clara Cárdenas, Carlos Lomelí, “Chema” Martínez y Flor Michel son los cuatro perfiles elegidos por el Consejo Estatal de Morena para participar en la encuesta que definirá al Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T y eventual candidato del partido a la gubernatura de Jalisco.



Morena en Jalisco llevó a cabo un proceso de selección de los cuatro perfiles en calma, sin ánimos desbordados y a través del diálogo, coincidieron quienes consiguieron la mayoría de votos de los consejeros.



Los 200 consejeros fueron convocados para participar en la sesión que depuró la lista de los 49 aspirantes que se registraron en el proceso, 28 mujeres y 21 hombres. Fueron citados en el Hotel Fiesta Americana, frente a la glorieta Minerva, se llevó a cabo a puerta cerrada y se dejaron fuera los teléfonos celulares.



De los 200 consejeros registrados de los 20 distritos electorales en los que está dividido el Estado, acudieron 185, 18 se desconoce la razón de su inasistencia, mientras que los dos restantes se reporta que fallecieron. Cada consejero contaba con dos votos, uno para elegir un hombre y otro más una mujer, debían escribir sus nombres en las papeletas que fueron depositadas en una urna transparente.



Clara Cárdenas Galván, ligada al grupo de Alejandro Peña, fue quien recibió la mayor cantidad de votos, contaron 77 con su nombre; en segundo sitio aparece sorpresivamente Flor Elizabeth Michel López, quien no ha hecho trabajo político en el Área Metropolitana de Guadalajara y la única referencia que se tiene de ella es ser hija del alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, obtuvo 39 votos.



“Demostramos que Morena tiene ruta y rumbo en Jalisco. Que sea desconocida para muchos, porque vengo de provincia, no implica que desconozcamos a lo que nos enfrentamos, tengo un gran equipo de profesionales que están aquí, ellos de experiencia política tienen mucho”, señala Clara Cárdenas.



En tanto que, en la elección de hombres, Carlos Lomelí obtuvo 75 votos, seguido de José María “Chema” Martínez con 65.



“Fue un ejercicio democrático en total calma, con total madurez política, no hubo ni jaloneo, gritoneo, ni sombrerazos (...) Sigue la encuesta, las personas que vamos encabezando son los que hemos venido haciendo trabajo, las que se han estado manifestando, fue una expresión libre y soberana de los consejeros, ya hay cuatro finalistas en este proceso más los que anexe el Comité Nacional”, expresa Carlos Lomelí.



“Estoy contento, muy entusiasmado, pero, también, muy claro de este compromiso de volver a hacer de nuevo este llamado a la unidad. Morena hace un impulso importante en el proceso para cambiar las cosas en el 2024, pero, ante todo, esto implica y obliga a pedir a todos que sigamos unidos, que no nos rompamos, Jalisco necesita a todos los morenistas”, expone “Chema” Martínez.



La diputada federal Andrea Chávez Treviño fue designada como delegada por el Comité Ejecutivo Nacional para que fungiera como presidenta del Consejo Estatal de Jalisco, toda vez que Carlos Lomelí renunció al puesto para registrarse en el proceso, informa que el siguiente paso es que se validen los nombres de los cuatro aspirantes por la Comisión Nacional de Elecciones.



La convocatoria señala que en la encuesta final aparecerán seis perfiles, tres hombres y tres mujeres, el Comité Estatal elige a cuatro y los dos restantes son invitados por la Comisión Nacional de Elecciones, sin embargo, también tiene la facultad de bajar de la contienda interna a un perfil que haya sido votado por los consejeros estatales.



“La Comisión Nacional de Elecciones debe validar los nombres de los aspirantes, tiene dos opciones, satisfacer las dos vacantes que quedan, una para mujer y otra para hombre; o de acuerdo con la encuesta de reconocimiento tiene la facultad de cambiar alguno de los nombres que aparecen en la propuesta del propio Consejo Estatal”, aclara Andrea Chávez.



Esta invitación puede brindarse a un personaje externo de Morena, ya sea algún integrante de la coalición con los partidos del Trabajo o Verde Ecologista, de este último, Claudia Delgadillo se registró y, según lo dicho por Andrea Chávez, estuvo muy cerca de quedar en uno de los dos lugares para mujeres, por lo que queda abierta la posibilidad de que compita en la encuesta final como invitada.