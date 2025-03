Insiste Ricardo Villanueva que no será candidato en 2024

El rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Ricardo Villanueva Lomelí insiste que no participará en la elección 2024, no aparecerá en las boletas, luego de que corriera el rumor de que podría ser invitado por Morena para participar en la encuesta para elegir al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Jalisco y eventual candidato a la gubernatura por este partido.



“No puedo negar que me gusta que me anden buscando trabajo. Me da mucho gusto que la gente piense que puedo ocupar otra responsabilidad pública, claro que lo reconozco como algo bonito, algo positivo, pero la UdeG está pasando por un momento complejo, sigo concentrado en la Universidad, agradezco a todos los que crean que puedo ocupar otra responsabilidad pública, pero en este momento no estoy pensando en eso, tengo una gran responsabilidad en esta universidad y quiero seguirme concentrando”, expone el rector general.



Morena definió a cuatro perfiles para participar en la encuesta, sin embargo, en la convocatoria se expone que el Comité Nacional de Elecciones puede incluir a otros dos personajes sin consultar o pedir permiso a nadie, los rumores sobre quienes podrían ser son Villanueva Lomelí y la diputada federal Claudia Delgadillo, quien es del Partido Verde.



Otro tema del que se han corrido rumores es una posible alianza entre Morena y Hagamos para la elección de 2024, sin embargo, no hay un panorama claro, sobre el tema, Ricardo Villanueva expone que están en su derecho.



“Si lo deciden ellos está padrísimo, tanto Morena como Hagamos tienen todo el derecho de pensar en alianzas, es una decisión que ellos tomarán, no milito en ninguno de estos partidos, pero si lo hicieran, qué bueno”, puntualiza el rector de la UdeG.