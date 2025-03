Intensifican operativos para revisar cumplimiento de la Verificación Responsable

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) inició este lunes la operación del Escuadrón Verde que tiene como objetivo intensificar la revisión a los vehículos en el cumplimiento de la verificación, en sus primeras horas se sancionaron a 131 personas.



El Gobierno de Jalisco creó este escuadrón para que se cumpla con el programa de Verificación Responsable, que es obligatorio para los habitantes del AMG, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, los autos cuyas placas que terminan entre 1 y 7 pueden ser sancionados, la multa prevista es de dos mil 74 pesos.



Esta nueva etapa de revisión cuenta con vehículos rotulados con la leyenda “Escuadrón Verde”, está compuesto por personal de la Policía Vial, de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE) y en coordinación con Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).



En sus primeras horas se revisaron 206 vehículos, 131 de ellos no contaban con el distintivo de verificación, por lo que fueron multados; al momento, desde el 1 de marzo al 1 de octubre de este 2023 han sido sancionados 17 mil 754 vehículos en Jalisco.



Los operativos



A diferencia de la etapa anterior, en la que se colocaban de manera fija en distintos puntos de la ciudad, este Escuadrón Verde circulará por las vialidades y podrá detener a los vehículos que no tengan de manera visible el distintivo de Verificación Responsable y las placas estén fuera de su tiempo previsto, al momento, las que terminan en 8 y 9 son las que deben acudir a los centros, están fuera de los operativos.



El Escuadrón Verde podrá detener los vehículos para, además de revisar que tenga el distintivo, este pueda sea legítimo. Estos operativos consideran, además, colocarse en puntos fijos de manera exprés y hacer la revisión a todos los automóviles que circulen por la vialidad. Se prevé que, por día, se monten 18 operativos en el Área Metropolitana de Guadalajara, 432 por mes.



Las multas son aplicadas por la Policía Vial, únicamente dentro de estos operativos, a partir de ese momento se consideran 30 días para que el ciudadano acuda a verificar su auto, de tener resultado positivo, la multa se condona.



Si un elemento de la Policía Vial comete alguna irregularidad, como sancionar la falta de distintivo fuera de los operativos del Escuadrón Verde, invita el Gobierno de Jalisco a denunciarlo al Área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado al teléfono 33 38 19 24 00, extensiones 17054, 17236 y 17218.



En el caso de visitantes en tránsito o turistas, no es obligatoria la Verificación Responsable, sin embargo, deben solicitar su Pase de Estancia Temporal de forma gratuita en el sitio web: verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, en el caso de los vehículos foráneos que circulen por un periodo mayor a 30 días naturales, serán considerados vehículos de estancia permanente y deberán verificarlo.



El costo de la verificación es de 500 pesos, si la terminación de la placa corresponde al mes, si está fuera de su calendario el costo es de 550 pesos.



Calendario mes-placa:



Enero-febrero, 1

Febrero-marzo, 2

Marzo-abril, 3

Abril-mayo, 4

Mayo-junio, 5

Julio-agosto, 6

Agosto-septiembre, 7

Septiembre-octubre, 8

Octubre-noviembre, 9

Noviembre-diciembre, 0