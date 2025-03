Mujer da a luz con ayuda de operadores del 911

Al número de emergencia 911 llamó una mujer que entró en labor de parto, se encontraba en su hogar y sólo le acompañaban sus dos hijos menores de edad en la colonia Misión del Acueducto, en Tonalá. Ante la ausencia de una persona adulta que le asistiera en el lugar, los operadores se mantuvieron conectados y ayudaron paso a paso en el nacimiento de la bebé, ambas se reportan con buen estado de salud.



Su proceso de parto estaba muy avanzado, el personal de salud no tuvo tiempo de llegar para ayudar en el nacimiento, además de que la mujer, por el estado en el que se encontraba, se le dificultó precisar la ubicación de su hogar, la ambulancia arribó gracias a los puntos de referencia que ella mencionaba.



Mientras llegaba la ambulancia, los operadores de la línea de emergencia 911 pudieron dar instrucciones para que facilitara el nacimiento que se registró a las 22:11 horas del sábado 30 de septiembre.



“Hay que pujar”, instruyó en la línea telefónica el operador mientras se escuchaban gritos de dolor de la mujer.



“Se ve su cabecita”, dijo la mujer.



“Siga pujando, ¿qué parte del cuerpo ya salió?”, preguntó el operador.



“Ya salió todo el bebé”, respondió la madre y mientras se escuchaba el llanto de la bebé.



“No le vaya a cortar el cordón umbilical… hay que limpiarle su naricita y colóquela en su pecho, hay que cubrir al niño”, le dijo el operador.



“No le vamos a colgar hasta que llegue una unidad. ¿Sigue usted semisentada? Porque es importante para evitar cualquier sangrado. La beba es una heroína y tú también por haberla tenido tú solita y es una enorme bendición lo que está pasando. ¿Alguien que creas que te pueda dar la mano y que esté a minutos ahí contigo? Nadie, bueno no te preocupes, esa persona que te va a acompañar en todo momento somos mi compañero y yo, y los paramédicos que están en Escudo Urbano C5, no te preocupes, estamos para servirte”, expuso el hombre que le asistió en la línea telefónica.



Finalmente, personal de los Servicios Médicos de Tonalá arribaron al hogar de la mujer y reportaron que la salud de la recién nacida era estable, al igual que la de la madre.



Los operadores de la línea de emergencia 911 son capacitados para brindar un servicio cálido, eficiente, ágil, sensible e integral, en temas como primera ayuda psicológica, manejo de llamadas difíciles, voz y manejo emocional; primeros auxilios. Además, reciben instrucciones para asistir en casos de partos, atragantamientos, personas electrocutadas y otras.