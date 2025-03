Vigilarán ediles de Morena que apoyos económicos lleguen a colectivos que buscan en campo a desparecidos

El Ayuntamiento de Guadalajara actualizará el protocolo para la actuación en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, que prevé la entrega de un apoyo económico de dos millones de pesos para colectivos de familias.

En ese contexto, la regidora de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Mariana Fernández Ramírez, expresó su preocupación de que el apoyo no llegue a las asociaciones que realizan búsqueda en campo, por requisitos burocráticos que pueden establecerse en las reglas de operación.

“Si las reglas son muy complejas, por ejemplo, que estén bien constituidas como asociaciones civiles, difícilmente se podrán ‘bajar’ esos recursos por las organizaciones más consolidadas y reconocidas del Estado, porque muchas de estas organizaciones están todo el tiempo en campo, buscando a las personas desaparecidas. El día que vinieron los colectivos nos decían: ‘No tenemos botellas de agua, no tenemos bebidas hidratantes, no tenemos materiales como las palas y varillas para la búsqueda de personas, no tenemos toldos’. A veces pasan semanas completas ahí”, expresó Mariana Fernández.

Los ayuntamientos de Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá, son los únicos en Jalisco que cuentan con una unidad de búsqueda de personas desparecidas y el protocolo de actuación con el que cuenta el municipio tapatío para la búsqueda de personas puede ser un modelo para el resto de municipios de Jalisco.

Los que integran los Colectivos en ocasiones vienen de otros estados y deben buscar hoteles para las madres buscadoras, o gastar en gasolina para el transporte. No tienen ni siquiera lo mínimo para la búsqueda de sus familiares, expresó la regidora.

Se busca que los apoyos se entreguen a por lo menos cuatro colectivos que realizan trabajos operativos, a los cuales les entregarían 500 mil pesos, a cada uno.

La representante de Morena mencionó que el protocolo se presentó en 2020 y la última modificación se realizó el 30 de julio de 2021. Ahora se busca actualizarlo para que las modificaciones entren en vigor en octubre próximo.

En la elaboración del protocolo se ha consultado a los colectivos Luz de Esperanza, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundej) y Back Home. Se ha entablado comunicación también con los colectivos Entre el Cielo Tierra y Madres Buscadoras de Sonora en Jalisco. La idea es que el protocolo se concluya a finales de octubre.