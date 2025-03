Diputados de Morena piden que se “frene” el Escuadrón Verde para multar a quien no verificó su auto

Los operativos del Escuadrón Verde que comenzó la Policía Vial para multar a los autos que no han cumplido con el programa Verificación Responsable, deben detenerse, ya que “tienen un fin persecutorio y recaudatorio”, aseguró el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, José María Martínez.

El legislador morenista dijo que a quienes más se afecta con la medida del gobierno de Jalisco, es a los automovilistas que tienen vehículos de modelo atrasado y que los utilizan para trabajar.

“En este caso en particular, pese a que me parece que era un programa que tenía como fin el poder establecer mejores condiciones para el medio ambiente, hoy se ha convertido en un programa estrictamente recaudatorio. Esta noticia de un ‘Escuadrón Verde’, que prácticamente es un garrote que le dan a una policía para poder perseguir a quien no ha verificado, me parece que es un programa completamente detestable”, señaló Martínez.

Agregó: “No estamos de acuerdo en un programa recaudatorio. Estamos con la gente porque estamos también pensando en esta posibilidad. Imaginémonos a quien su auto es también el ingreso de su casa, aquel que transporta agua, que lleva pan o vende gelatinas”.

José María Martínez hizo un llamado público al Gobierno de Jalisco para que actúe “con sensibilidad” y frene ese operativo del Escuadrón Verde.

El Escuadrón Verde lo conforman patrullas de la Policía Vial, con personal de la Secretaría de Medio Ambiente, quienes se instalan durante 20 a 30 minutos en un crucero y ahí detienen y multan a quienes no portan el holograma de Verificación Responsable.

La sanción por no verificar un vehículo es de 2 mil 074 pesos. La multa se condona si el automovilista acude a un centro de verificación, donde la revisión cuesta 500 pesos, avale o no la prueba.

“No vamos a permitir la persecución, eso es claro. Eso es lo primero, esa es una convicción plena. La segunda es buscar alternativas que nos permitan a las personas que tienen un vehículo de modelo atrasado que no pueda pasar la verificación encontrar alternativas para que no lleguemos a un plan, ni de persecución ni tampoco recaudatorio”, subrayó.

El Escuadrón Verde en su primer día de actividad revisó a 206 autos, de los cuales aplicó multas a 131.

La Policía Vial pretende instalar 18 puntos de revisión al día en el Área Metropolitana de Guadalajara.