Setran afirma que en la segunda mitad de noviembre todas las grúas se regularizarán en el estado

El secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, se reunió con empresas y propietarios de grúas, para socializar la norma técnica que debe cumplir el servicio en el estado y con ellos acordó que en siete semanas quedará regularizado el gremio.

En semanas y meses recientes han sido reiteradas las denuncias públicas sobre los actos de abusos y de corrupción existentes en el servicio de grúas en la capital jalisciense, incluso en ciudades medias.

Todos los que den el servicio de grúas deberán contar con un permiso expedido por la Secretaría de Transporte (Setran) y tendrán que cobrar las tarifas establecidas por la autoridad estatal.

Aunque no hay cifras exactas de cuántas grúas dan servicio en la entidad ni en el Área Metropolitana de Guadalajara se calcula que 60% del total son “grúas pirata”, expresó Monraz Villaseñor.

“El costo va a estar homologado para todas las empresas, publicado en internet y estaremos también publicando el padrón de todos los concesionarios. A mediados de noviembre ya va a estar el padrón, una vez que todos tengan sus autorizaciones se empieza a aplicar el nuevo tabulador de tarifas. Lo estaremos publicando en nuestras redes sociales, pero también estará ya en la página de internet de la Secretaría de Transporte”, precisó.

Diego Monraz advirtió que ningún servidor público, sea policía vial, policía municipal o elementos de supervisión al transporte, podrán solicitar grúas que estén fuera del padrón oficial.

En el sitio web de la Setran se publicarán en siete semanas la lista de precios y el padrón de grúas legales, incluido la razón social de cada unidad.

“Los policías viales no dependen de la Secretaría de Transporte y algunos de ellos escogían grúas que eran irregulares y daban servicios poco transparentes. Ya no se va a poder hacer eso. Todas las grúas deberán estar regularizadas, la cabina única de la Secretaría de Seguridad Púbica -que no controla la Secretaría de Transporte- va solamente a escoger grúas legales. Servidor público que pida una grúa fuera del padrón de grúas legales, ya no solo será sancionado administrativamente, sino que se convertirá en un delito. El Código Penal ya lo establece como abuso de autoridad y la Fiscalía Anticorrupción lo puede sancionar penalmente”, aseguró el funcionario estatal.

Ante la “cifra negra” de grúas, en la segunda mitad de noviembre se conocerá con precisión cuántas grúas prestan el servicio en los ocho municipios metropolitanos, así como en Tepatitlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Ciudad Guzmán, Autlán y Puerto Vallarta, donde también se registran abusos en los cobros.