Realizan reformas para “poner orden” en los corralones de autos del gobierno estatal

Diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron darle mayores atribuciones a la Secretaría de Administración del gobierno estatal, para que aplique diversas acciones para “despresurizar” los corralones de vehículos, los cuales están rebasados y persiste en ellos el desorden y el robo de autopartes, según quejas de automovilistas.

Entre las acciones está que el gobierno estatal tendrá grúas propias para el arrastre de vehículos a los corralones, la Secretaría de Administración será la instancia encargada de realizar remates de vehículos abandonados en los depósitos, actividad que antes hizo el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) –hoy desaparecido-.

La diputada de MC, Claudia Salas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda, explicó que las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, al Código Fiscal y a la Ley de Ingresos 2023 del estado, fueron enviadas por el gobernador, por lo cual se aplicó la vía fast track de votarlo este mismo día en la Comisión a su cargo y presentarlo de inmediato en el pleno.

“Porque a partir de esta reforma el (gobierno del) estado podrá estar haciendo también el servicio de grúas, entonces, estamos homologando las tarifas a las que ya están vigentes en todo el sector de grúas. No tengo el número de cuántas grúas tendrá el gobierno, eso seguramente lo tendrá la dependencia encargada de la operación”, dijo.

Las tarifas autorizadas para las grúas que operará la Secretaría de Administración son las siguientes, en arrastres realizados en el Área Metropolitana de Guadalajara:

Auto particular $968

Camionetas de hasta 4 toneladas $1,800

Minibús $2,200

Autobús urbano $2,950

Las reformas autorizadas permitirán a la Secretaría de Administración concesionar a particulares la operación de corralones. Actualmente, hay depósitos de vehículos “pirata” y la idea es regularizarlos.

La legisladora Claudia Salas confía en que con los cambios que se harán, se podrá “poner orden” en los corralones estatales.

“Yo creo que ayudaría muchísimo. Estoy segura que ayudaría muchísimo a despresurizarlos, porque incluso aquí, han venido a la Comisión, personas que han sido víctimas de un delito y me dicen: ‘No tengo para poder sacar el vehículo de ahí’. Entonces, yo creo que tan solo estas dos cuestiones, en caso de robo –no digamos secuestro- puedas liberar tu vehículo y para eso estamos facultando a la Dirección General de Depósito y Custodia Vehicular, que se agilice esto, porque están desbordados los corralones”, precisó.

Sin embargo, María Padilla, diputada de Morena quien preside la Comisión de Estudios Legislativos, criticó que se haya hecho una reforma tan rápida, ya que a los legisladores no se les dio a conocer el dictamen de reformas, con anticipación.

“Nos comparten un dictamen que prevé también la posibilidad de que el propio gobierno firme documentos donde da autorización de que haya corralones privados. No sabemos el alcance que tiene, no dudo que sea bueno, que esté muy bien elaborado, que tenga toda la información, sin embargo, hace 15 minutos me enviaron el dictamen y no tenemos toda la información para votarlo a favor o en contra. Necesitamos tener conocimiento”, dijo.

En las reformas aprobadas destaca que los corralones no recibirán, ni podrán sacar un auto si la grúa respectiva no cuenta con su permiso y está en el padrón respectivo. Esto busca combatir a las “grúas pirata”.